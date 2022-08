Anche "Brivio che dona" in aiuto del piccolo Achille

Dopo Calolzio, Erve e Monte Marenzo è la volta di Brivio e Calco. Prosegue sul territorio lecchese la mobilitazione per raccogliere fondi a favore delle cure del piccolo Achille, e ora la damigiana della solidarietà verrà portata in altri comuni grazie ai volontari dell'associazione "Brivio che dona". Nato da pochi mesi, Achille ha una rarissima e grave malattia genetica (patologia di Norrie). L’unica speranza risiede in una serie di cure che si trovano solamente a Detroit, in Michigan. Una trasferta americana costosissima e non alla portata dei due giovani genitori.

Sara e Simone, papà e mamma di Achille, non si sono comunque persi d’animo e hanno lanciato il crowdfunding di solidarietà “Una speranza per Achille”. Tante persone vorrebbero dare il proprio contributo e per farlo la Polisportiva di Monte Marenzo ha ideato una damigiana della solidarietà nella quale sarà possibile fare un'offerta diretta, oltre a quelle online.

"Venerdì 5 agosto, sabato 6 agosto e domenica 7 agosto, alla sera, presso la festa di Foppaluera a Brivio troverete 'Una damigiana della solidarietà per Achille' - fa sapere Ornella Pozzoni - Mentre sabato 13 agosto e domenica 14 agosto ci troverete in via lung'Adda Monfalcone 11 a Brivio. Ringrazio fin da ora Cristiano ed Eleonora per avermi supportato anche in questa iniziativa, un doveroso grazie anche agli amici di Foppa: Associazione culturale 'Nostra Signora della Neve' Foppaluera Brivio".

Un ulteriore punto solidale sarà allestito presso il distributore Agip Calco. "Tante persone vorrebbero dare il loro contributo, noi ci siamo messi a disposizione - aggiungono i volontari di Brivio che dona - Siamo onorati di collaborare a questa raccolta".