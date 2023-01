Sulla pista di ghiaccio pattinerà una Befana "speciale" regalando dolci

Dopo i festeggiamenti sul ghiaccio per accogliere il 2023, gli eventi della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco continuano ad animare la centralissima piazza Garibaldi. Venerdì 6 gennaio, ricorrenza dell'Epifania, sarà la volta di una Befana “speciale”, pronta a sfrecciare dalle ore 15:30 sul ghiaccio dell'impianto, regalando dolci ai pattinatori di ogni età.

"Per Natale, Capodanno ed Epifania - racconta Ferdinando Uga, direttore della Pista XXL di Lecco - abbiamo organizzato una serie di iniziative collaterali, grazie alle quali siamo riusciti a dare il nostro contributo per favorire anche a Lecco l'atmosfera di festa tipica di questo periodo. Il 6 gennaio una Befana atipica e 'sportiva' regalerà dolci a grandi e piccini, ma a modo nostro: sfrecciando sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di piazza Garibaldi".

La pista è ampia circa 800 metri quadrati

Prosegue inoltre l’orario del periodo festivo: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 gennaio la Pista di Pattinaggio XXL è aperta tutti i giorni, con orario continuato, dalle 10.30 alle 23.00. "La struttura è di circa 800 metri quadri - aggiunge Uga - e per la prima volta, è arricchita da un moderno impianto di luci a led che, oltre a disegnare suggestivi giochi di luce sul ghiaccio, permette di consumare meno energia elettrica".

Ma gli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL non finiscono qui. Il prossimo appuntamento in calendario reca la data di mercoledì 11 gennaio 2023, una giornata dedicata alla cioccolata calda offerta a tutti i fruitori della struttura. "Ma l’inverno è ancora lungo, e le sorprese non finiscono certo qui" - aggiungono i gestori del servizio facendo sapere che la struttura rimarrà aperta fino al 5 febbraio.

Orari e biglietti: sconti per le scuole

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 25 novembre 2022 al 5 febbraio 2023 con orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e nei prefestivi. Da sabato 24 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 vale l’orario dei giorni festivi, con apertura dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla pista costa 7 euro l’ora per gli adulti e 4 per i bambini sotto il metro d’altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 4 euro all’ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1 euro di sconto.