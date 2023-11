Al Planetario di Lecco un dicembre speciale nel segno del Natale

Al Planetario civico di Lecco, nel corso del mese di dicembre, i consueti momenti di approfondimento saranno affiancati da una programmazione ispirata alle festività, dalla stella di Natale alla ricerca di Santa Claus, con focus importanti sulle serie tv di 50 anni fa e sulla scienza di Oppenheimer.

Due gli appuntamenti speciali di questo mese, che si terranno il venerdì sera: il 1° dicembre Loris Lazzati accompagnerà il pubblico, soprattutto gli spettatori che si sono emozionati con le serie tv fantascientifiche degli anni Sessanta e Settanta, alla riscoperta della scienza trattata in queste opere, tra anticipazioni geniali e congetture inattendibili. A seguire, venerdì 15 dicembre, in programma un approfondimento sulla scienza di Oppenheimer con Luca Perri: un evento molto atteso grazie al film uscito nel 2023, che ha portato a riscoprire una pagina drammatica e intensa della storia e della scienza.

Gli eventi a tema

Come ogni anno, il periodo tra dicembre e le festività natalizie è caratterizzato da tanti eventi a tema. Tornano, con cinque appuntamenti, le proiezioni dedicate alla stella cometa e al mistero che circonda le parole dell'evangelista Matteo relative all'astro che guidò i Magi: si terranno domenica 17 alle 10, venerdì 22 e 29 dicembre alle 21 e, infine, lunedì 1 e domenica 7 gennaio alle 16. La magia del Natale sarà presente anche negli appuntamenti dedicati ai bambini: dopo il primo sabato del mese che vedrà come protagonista il Piccolo Principe alle 15 e alle 16.30 e sabato 16 e 23 dicembre ai medesimi orari, sarà l'occasione per andare a scoprire chi potrebbe essere Santa Claus. Infine, sabato 6 gennaio toccherà ai Magi con "Stelle, incenso e mirra".

Le osservazioni del cielo ai Piani d'Erna si terranno mercoledì 13 dicembre e il 3 gennaio alle 20, in concomitanza con due sciami di stelle cadenti: le Geminidi a dicembre e le Quadrantidi a gennaio, mentre domenica 3 dicembre alle 10 e 10 dicembre alle 16 si terranno le consuete proiezioni in cupola.

Per partecipare agli eventi è sempre necessaria la prenotazione sul sito www.deepspace.it. Gli eventi prevedono l'ingresso al costo ridotto di 4 euro o intero di 6 euro.