Al Planetario di Lecco un'estate ricca di eventi

In cartellone conferenze di grande fascino, un campus per ragazzi, l'Asteroid Day e un'originale proposta tra consapevolezza di sé e respirazione

Il Planetario civico di Lecco propone un'estata ricca di iniziative. Venerdì 11 giugno, alle 21, e domenica 13, alle 16, si terranno le ultime due proiezioni nella cupola prima della pausa estiva, le quali riprenderanno regolarmente a settembre.

Le conferenze

I venerdì sera d'estate infatti vedranno conferenze di notevole fascino: il 18 giugno è in programma "Il caso Plutone: perché non è più un pianeta?", tenuta da Loris Lazzati; il 16 luglio è prevista "Alla velocità della luce… e oltre", con Stefano Covino; il 23 luglio è in programma "Sbarco sulla Luna: verità scientifica o finzione hollywoodiana?", tenuta da Loris Lazzati e il 30 luglio, per l'ultima conferenza estiva, è previsto il ritorno di Luca Perri con "La scienza di Star Wars".

Consapevolezza di sé e respirazione

Una novità assoluta per il Planetario è il ciclo "L'universo dentro e fuori di me", percorso che parte dall'ascolto del proprio corpo sino ad arrivare al cosmo, con la guida di due istruttrici di yoga Odaka, Cecilia Corti e Anna Dell’Era. Il ciclo comincerà mercoledì 16 giugno, alle 18.30, con un'introduzione gratuita al percorso vero e proprio che avrà tre appuntamenti: mercoledì 30 giugno con il tema "Consapevolezza di sé", mercoledì 7 luglio con il titolo "In armonia con lo stress" e venerdì 9 luglio, alle 21, con la serata astronomica curata da Loris Lazzati e intitolata "Siamo polvere di stelle". Per i primi due appuntamenti si può scegliere tra due turni: il primo mattutino alle 7.30, il secondo pomeridiano alle 18.30. È possibile partecipare all'intero ciclo del percorso (iscrizione al costo speciale di 20 euro entro il 16 giugno) o alle singole serate.

Campus per ragazzi

Un gradito ritorno per le famiglie è il campus per i ragazzi dai 7 agli 11 anni. Sono sette quelli in programma, su quattro livelli di difficoltà diversi. I ragazzi, dal lunedì al venerdì, per tre ore ogni mattinata, assisteranno a proiezioni nella cupola, lezioni di approfondimento e laboratori di astronomia. L'avvio del primo livello è previsto per lunedì 21 giugno, fino al 25 giugno; 5-9 luglio per il secondo livello; 19-23 luglio per il terzo livello. Il quarto livello e gli altri campus si terranno dal 30 agosto al 10 settembre, due dei quali al pomeriggio. Per maggiori informazioni relative ai campus e a tutte le altre iniziative è possibile chiamare il numero 328 8985316 (Loris Lazzati).

Asteroid Day

L'Asteroid Day riprende una tradizione consolidata da ormai sei anni. In prossimità del 30 giugno, data in cui si verificò lo schianto di Tunguska, la ricorrenza viene celebrata in tutto il mondo con iniziative scientifiche. Il Planetario proporrà venerdì 25 giugno, alle 21, una serata sugli impatti, i rischi e le missioni spaziali dirette agli asteroidi anche in vista di una difesa della Terra. Domenica 27 giugno, alle 16, è previsto l'AsteroidDay vero e proprio, dedicato alle famiglie e anche ai più piccoli, in cui si imparerà a "cucinare" una cometa e sarà illustrato il modellino di una vera sonda in scala 1:2.

A luglio è in programma Fantasmagorie, una rassegna di film fantastici di animazione con presentazione delle pellicole da parte degli esperti dell'associazione Dinamo Culturale. Le proiezioni sono in programma per l'1, il 2 e il 3 luglio.

Per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile mandare una mail all'indirizzo planetariolecco@gmail.com in riferimento a tutte le iniziative, tranne che per Fantasmagorie: in questo caso le prenotazioni vanno inviate a andrea.panizza@inventati.org.