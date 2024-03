Yoga e stelle, l'universo e Margherita Hack: che marzo al Planetario!

Dai buchi neri che evaporano a Dante, passando per una giornata speciale dedicata ai ragazzi e a molte altre stimolanti proposte: il programma di marzo del Planetario è partito venerdì 1 con la conferenza del professor Gabriele Ghisellini sull'eredità di Stephen Hawking e la sua più importante scoperta: "l'evaporazione" dei buchi neri. I

tradizionali appuntamenti del venerdì prevedono poi, il giorno 8, Giornata internazionale della donna, una serata di yoga e stelle (proiezione in cupola dedicata ai miti femminili del cielo) aperta a tutti, a cura di Cecilia Corti. La serata sarà suddivisa in due parti (la seconda avrà inizio alle 21.15) con la possibilità di partecipare alla sola proiezione oppure a entrambe. Venerdì 15 l'astronomo Stefano Covino tornerà con uno dei temi più affascinanti: la forma e le dimensioni dell'Universo. Venerdì 22 il Planetario ospiterà poi, per la prima volta, Gianluca Ranzini, già presidente dell'associazione dei planetari italiani, astrofisico, giornalista e divulgatore scientifico, autore di oltre 300 articoli sulle riviste più prestigiose del settore. Ranzini condurrà una serata, ricca di aneddoti e simpatiche curiosità, dedicata all'amica Margherita Hack, la più famosa astronoma italiana. Il Venerdì santo infine, come tutti gli anni, sarà dedicato a Dante e alla Divina Commedia, con la proiezione in cupola di "In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio", a cura di Loris Lazzati.

Le proposte per bambini

Due gli appuntamenti per i bambini: sabato 2 è prevista la giornata speciale "È magia? No, è scienza!", con due spettacoli alle 15 e alle 16.30 alla scoperta di cosa si cela dietro strutture impossibili, levitazione, telecinesi e mentalismo per i bambini della scuola primaria. Per i più piccoli (dai 4 ai 7 anni), torna invece "Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe" sabato 23 sempre alle 15 e alle 16.30.

Sabato 17, a partire dalle 20.30, ci sarà l'opportunità di osservare il cielo con i telescopi del gruppo Deep Space dal piazzale di partenza della funivia di Erna. Non mancheranno, infine, le cupole della domenica sul cielo del mese, che avranno luogo alle 16 di domenica 3, 17 e 24 e alle 10 di domenica 10, per evitare la concomitanza con la partita pomeridiana del Lecco.

Tutti questi appuntamenti richiedono la prenotazione dal sito www.deepspace.it, sul quale si possono trovare anche tutti i dettagli riguardanti modalità di svolgimento degli eventi, costi e informazioni sui biglietti.