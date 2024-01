Il cielo della stella cometa su Rai uno con il Planetario di Lecco

Le stelle e il cosmo protagonisti su Rai Uno con il Planetario di Lecco. Questa mattina, giorno dell'Epifania, la trasmissione "A sua immagine" condotta da Lorena Bianchetti, ha mandato in onda un servizio speciale girato nella cupola di Palazzo Belgiojoso, nel quale è stato intervistato Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario e giornalista. Lazzati ha illustrato il significato della potente congiunzione astrale che all'epoca della nascita di Gesù, mosse i Re Magi a spostarsi dalle lontane terre d'Oriente fino a Gerusalemme e a Betlemme. Un breve, ma significativo viaggio nel cielo dell'epoca, tra storia, scienza e devozione.

Il servizio tv in onda "A Sua Immagine" nel giorno dei Re Magi

Ad attirare l'attenzione dell'ammiraglia della Tv pubblica è stata l'iniziativa "La Stella di Natale", un format ideato da Franco Molteni, presidente del Gruppo astrofili Deep Space. Il mistero dell'astro descritto nel Vangelo di Matteo rappresenta infatti uno degli enigmi più affascinanti della storia.

Da anni il gruppo Deep Space, che gestisce la struttura di Palazzo Belgiojoso, in occasione delle feste propone più proiezioni per analizzare le varie ipotesi proposte come soluzione. L'astronomia si unisce alla storia e alla religione per un viaggio interdisciplinare che ha destato la curiosità della trasmissione di approfondimento religioso "A Sua immagine" condotta da Lorena Bianchetti, già conquistata dal territorio lecchese quando decise, la scorsa primavera, di dedicare con la sua troupe un approfondimento dedicato ad Alessandro Manzoni.

"Abbiamo cercato di dare una spiegazione astronomica al fenomeno dell'epoca"

Per la trasmissione andata in onda oggi, la scelta del planetario. Le riprese sono state effettuate nella cupola, dove il proiettore utilizza una della sue funzioni più suggestive: la capacità di riprodurre in ogni dettaglio il cielo di qualunque epoca, ricreando nella fattispecie il cielo di Betlemme di 2.000 anni fa e immergendo quindi il pubblico nella magica notte della Natività. "È stato un piacere poter partecipare a Sua Immagine in rappresentanza dei colleghi del Planetario di Lecco, una trasmissione costruita molto bene e con spunti davvero interessanti sul tema della Stella - ci racconta Loris Lazzati - Io ho trattato esclusivamente la parte astronomica. Cioè, ci fu un fenomeno astronomico alle spalle delle parole dell'evengelista Matteo? Se sì, quale potrebbe essere stato?"

"Supponiamo ci sia stata davvero - aggiunge l'astrofilo lecchese - Gli unici tre eventi, tre fenomeni che possono avere giustificato le parole di Matteo sono una cometa, una supernova (cioè l'esplosione di una stella, ma sono improbabili, e una congiunzione. La terza, che resta in piedi e che fu avanzata da Keplero, è quella di una congiunzione planetaria, cioè una congiunzione tra Giove e Saturno, come dire un passaggio ravvicinato nel cielo tra i due pianeti, che avviene nella costellazione dei pesci tre volte in un anno, solo una volta ogni 800 anni circa. Essendo avvenuto nei primi anni avanti Cristo potrebbe essersi trattato di quell'evento. I magi erano astrologi e in quell'epoca l'astronomia era unita all'astrologia: una congiunzione di quel tipo aveva un significato potente, e cioè che un re che avrebbe portato giustizia stava per nascere nella terra di Mosè. Questo spinse i magi a partire".

"Per il planetario di Lecco - conclude Lazzati - la partecipazione in Rai è stata una passerella molto prestigiosa, all'interno di un servizio montato molto bene e in modo professionale. sia io che i colleghi abbiamo avuto tante reazioni positive da parte degli amici e di coloro che vengono a trovarci in cupola".