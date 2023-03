Riecco "Plastic free": volontari al lavoro per pulire e far sorridere l'ambiente

"Plastic free" torna a Lecco. L'iniziativa ecologica mirata a pulire la città dai rifiuti abbandonati e aiutare così l'ambiente e il decoro si terrà domenica 19 marzo con ritrovo alle ore 9 presso il distributore Tamoil, in zona Caviate.

Tutti gli interessati possono unirsi al gruppo di lavoro: l'area dell'intervento sarà in particolare qella del lungolago fino al centro città. Proprio nel cuore di Lecco, a ridosso di piazza Cermenati, si era tenuta la precedente (prima) edizione di Plastic free targata Lecco.

"La prima uscita di un mese fa era stata un successo, sia in termini di partecipazione, sia per i risultati raggiunti con molto rifiuti raccolti da strade, rive e spazi pubblici - racconta Ornella Pozzoni, referente di zona Plastic free insieme a Barbara Cavanna - Abbiamo già portato avanti delle iniziative green e di pulizia nel territorio Meratese, e più di recente abbiamo iniziato a collaborare anche con il comune di Lecco. Tutti insieme stiamo cercando di fare il massimo per sensibilizzare tutti sul problema del dannoso abbandono della plastica e dei rifiuti in generale".

"Vi aspettiamo domenica 19 marzo - conclude Ornella - per un nuovo intervento concreto di pulizia e difesa dell'ambiente". Nella scorsa edizione di Plastic free - alla quale aveva preso parte anche il campione olimpico Antonio Rossi - i partecipanti erano stati circa 120. L'obiettivo è ora quello di ripetersi. Oppure, meglio ancora, di superarsi.