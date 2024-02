Gli attraversamenti illuminati dividono: "Solo propaganda", "Meglio 5 che 0!"

Gli attraversamenti pedonali illuminati in città fanno discutere e, come sempre quando si tratta di provvedimenti che interessano la viabilità, dividono. Lo stesso, in fondo, è accaduto qualche giorno fa per la questione del limite dei 30 km/h di prossima introduzione.

A scatenare la bagarre è l'iniziativa del Comune di Lecco, che ha iniziato a illuminare proprio questa settimana i primi cinque passaggi pedonali per renderli visibili agli automobilisti nella fascia serale/notturna.

Le strade interessate sono: via Leonardo da Vinci (immissione con via Caprera); incrocio via Papa Giovanni XXIII e corso Giacomo Matteotti; a seguire viale Costituzione (immissione via Aspromonte); corso Bergamo; incrocio tra corso Emanuele Filiberto e via Isola Villatico.

Ad accendere la discussione sul gruppo social 'Sei di Lecco se... 2.0 (ilvero)' un post di Paolo Trezzi dal titolo volutamente provocatorio: 'Attraversamenti illuminati di ombre'.

"Solo cinque in tre anni"

Riportiamo il testo integrale del post: "I soli 5 passaggi pedonali 5 in tutta Lecco che verranno finalmente illuminati dal Comune però non possono davvero essere così smaccatamente venduti come ora con comunicati trionfali e continue condivisioni social da parte di consiglieri, fans club e lo stesso Comune. Farlo, come stan facendo, è solo illuminante per la mancanza di rispetto verso i cittadini, messi nel cono di luce di una perenne televendita amministrativa. 5 passaggi pedonali 5 sono buona cosa, certo. Ma sono il fiocco sopra un pacco vuoto. È infatti ormai tre anni non tre mesi che questa Amministrazione, con una disponibilità di soldi mai vista prima, è in carica e sembra lo stesso sempre in ritardo su tutto. Tanto da vendere, come adesso con i 5 passaggi pedonali 5, quello che dovrebbe essere ordinario in ogni dove, in qualcosa di straordinario. Questi 5 passaggi pedonali 5 che verranno illuminati, per il momento non sono i primi - in tre anni - sono i soli. Nessuna nota, misurabile, sui prossimi eventuali interventi: date, luoghi, tempi. Zero. Buio assoluto. Per gli altri 5.000 passaggi pedonali - e non c'è bisogno di nessuna inchiesta giornalistica, basta la quotidianità ordinaria di ogni cittadino che si muove in città - che sono e restano precari, troppi malamente pittati, ancora di più sbiaditi da tempo, altri bui o tra una rotonda e un incrocio senza sicurezza, con nessun rallentamento per le auto, con zero preavvisi e indicazione, su un asfalto spesso e malvolentieri rattoppato male, così da anni, che si fa? Quanto dobbiamo attendere ancora per un poco di rispetto dei cittadini e sistemazione in sicurezza? Ci illumini anche noi il Comune".

"Da qualche parte bisogna iniziare"

Le reazioni al post non si sono fatte attendere. C'è chi sottolinea l'importanza della sperimentazione. "Sì, ma 5 è comunque meglio di 0 - si legge - Da qualche parte bisogna incominciare! Capire se funzionano bene a livello tecnico, vedere cosa e quanto serve per installarli, piuttosto che tuffarsi a occhi chiusi e farne 100/500/5.000. Che io ricordi, le amministrazioni precedenti non hanno mai fatto questa particolare tipologia di attraversamenti, eppure nessuno ha mai detto niente. Ora qualcuno tenta di fare una miglioria e lo si attacca con un 'non è abbastanza'. I miglioramenti si fanno in modo incrementale, altrimenti la soluzione sarebbe davvero semplice: radere al suolo la città e ricostruirla da zero".

L'eterno scontro automobilisti-pedoni

La discussione si è spostata su un piano più etico: i diritti, ma anche i doveri del cittadino. "Gli automobilisti dovrebbero rispettare e rallentare sempre se vedono dei pedoni al bordo della strada e non solo in presenza delle strisce pedonali - commenta un utente - I pedoni in quanto vulnerabili/a rischio dovrebbero sempre avere la precedenza. Non sono le strisce pedonali nuove che fanno rallentare gli automobilisti, ma l'educazione stradale e la consapevolezza di quello che succede sulla strada".

"ll rispetto deve essere reciproco - risponde un altro - Mi spiego: molti pedoni vivono una sorta di presunta immunità fisica pensando che se sono sulle strisce pensano che nulla può succedergli. Legalmente hanno anche ragione, ma se ci resti secco la ragione non ti fa tornare in vita".

Sugli automobilisti che non si fermano mai per lasciare transitare i pedoni, da segnalare l'intervento di una lecchese: "Da un mese viaggio a piedi per esigenze lavorative e anche con il solleone gli autisti non ti fanno passare, devi aspettare che finiscano le auto per poter attraversare. Addirittura lunedì un camion si è fermato e ha suonato a quelli della corsia opposta che non si fermavano...".

Infine un suggerimento tecnico interessante, che profuma molto di Nord Europa: "I passaggi pedonali vanno contrassegnati da luci annegate nell'asfalto, e rivolte verso le auto che sopraggiungono, che diventano rosse o verdi a seconda del fatto che qualcuno stia o meno attraversando".