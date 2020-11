Mandello: al centro prelievi via alla sperimentazione con prenotazione

A Mandello si sta cercando una soluzione al problema delle code relative all'accesso alla struttura poliambulatoriale di Mandello per le attività di prelievo del sangue. Questione sollevata dalla maggioranza e anche dal gruppo consigliare di Casa Comune.

«Come comunicato nell'ultimo Consiglio comunale, si stava cercando di attivare, di concerto con la Asst di Lecco - informa il sindaco Riccardo Fasoli - una soluzione che permetesse di ridurre le code e che fosse applicabile alla struttura di Mandello. A seguito di autorizzazione da parte del Contact Center di Regionale Lombardia, dal giorno 16 novembre partirà in via sperimentale l'accesso al punto prelievi del poliambulatorio gestito tramite prenotazione».

Come funzionerà

Il cittadino potrà quindi prenotare il proprio accesso al centro prelievi contattando il numero verde del Contact Center 800.638.638 da rete fissa oppure componendo il numero 02.99.95.99 da rete mobile, dal lunedì al sabato dalle 08 alle 20.

La prenotazione include sia i prelievi ordinari che i pazienti Tao. «In questa prima fase sperimentale eventuali non prenotati saranno gestiti ancora regolarmente, dando il tempo tecnico alla cittadinanza di abituarsi a questa nuova modalità - continua Fasoli - Un primo passo per una soluzione definitiva della problematica che non può che vederci soddisfatti».