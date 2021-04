La Polisportiva Valmadrera cambia pelle: Alberto De Pellegrin è il nuovo presidente

Nuovo Consiglio Direttivo per la Polisportiva Valmadrera. Sabato 17 aprile i soci aventi diritto sono stati chiamati a votare il nuovo Consiglio che dovra? rimanere in carica per il triennio 2021/2024. L’Assemblea e? stata introdotta dal presidente uscente Antonio Monti, che ha voluto ringraziare uscente per l’attivita? svolta nell’ultimo triennio, soprattutto facendo riferimento a quest'ultimo anno, in cui l’emergenza Covid-19 ha reso la vita difficile a tutta la societa? civile e di riflesso a tutto il mondo dello sport, con particolari e maggiori difficolta? per le realta? dilettantistiche.

Nonostante queste enormi difficolta? tutte le componenti della Polisportiva hanno permesso di consolidare la propria attivita? e, nel corso di questo triennio, raggiungere e realizzare quella che forse e? una delle opere piu? importanti della Polisportiva, ovvero la realizzazione del nuovo “Campo sintetico in Oratorio” inaugurato il 5 gennaio 2019.

197 voti: Alberto De Pellegrin presidente

Dopo l’approvazione del Bilancio 2020 presentato ed illustrato dal Tesoriere della societa? Giuseppe Canali, e? stato aperto, con l’adozione di tutte le misure sanitarie previste per l’emergenza sanitaria, il seggio per le votazioni dei soci aventi diritto al voto che risultavano essere 340. Il totale dei votanti e? stato di 197, pari al 57,94% degli aventi diritto.

Al termine dello spoglio delle schede di voto sono risultati eletti nel nuovo Consiglio Direttivo della Polisportiva i soci Anghileri Greta, Canali Giuseppe, Chiesa Fabio, Corti Fabio, De Capitani Alessia, De Pellegrin Alberto, Locatelli Antonio, Longhi Andrea e Vassena Mauro.

Il nuovo Consiglio Direttivo si e? poi ritrovato per la sua prima riunione lunedi 19 aprile nella quale, come da Statuto Societario, si e? proceduto alla nomina delle principali cariche sociali.

La riunione e? stata aperta dal Presidente uscente Antonio Monti, che nell’augurare al nuovo Consiglio Direttivo buon lavoro ha chiesto a tutti di impegnarsi al fine di rispettare i valori fondanti della Polisportiva Valmadrera che dal 1974 e? uno dei pilastri dell’associazionismo sportivo della comunita? valmadrerese e parte integrante e “viva” della Parrocchia di Valmadrera.

Nella riunione e nelle successive votazioni il Consiglio Direttivo ha assegnato quindi le seguenti cariche sociali:

alla carica di Presidente e? stato nominato il consigliere Alberto De Pellegrin;

per la carica di Vice Presidente il Consiglio Direttivo ha poi nominato il consigliere Mauro Vassena, che ha ricoperto lo stesso ruolo con ottimi risultati anche nel precedente Consiglio Direttivo;

segretario dell’Associazione e? stato invece riconfermato il giovane Matteo Pitton che, non facendo parte del Consiglio Direttivo partecipera? alle riunioni con voto consultivo.

e? stato riconfermato Tesoriere il consigliere Giuseppe Canali, che ormai da vari anni ricopre con capacita? questo incarico.

Alberto De Pellegrin

Mauro Vassena

Matteo Pitton

Giuseppe Canali

Il nuovo Presidente ha tenuto a ringraziare tutti per la fiducia accordatagli ed ha accettato l’incarico al vertice della Polisportiva C.G.Valmadrera per il triennio 2021/2024.

Ai nuovi eletti si vanno ad aggiungere, cosi? come previsto dallo Statuto Societario, don Tommaso Nava (Assistente Oratoriano) e un rappresentante del Gruppo Educatori dell’Oratorio Maschile di Valmadrera che verra? indicato dal Centro Giovanile.

Il ringraziamento a don Tommaso Nava

Don Tommaso ha poi rivolto a tutti i presenti un particolare ringraziamento e saluto in occasione del suo annuncio della partenza il prossimo autunno per la Missione “Fidei Donum” a Pucallpa in Peru?, assicurando che fino a quel momento continuera? a considerare la Polisportiva come una parte importante della sua opera al Centro Giovanile di Valmadrera. Tutti i presenti hanno quindi voluto a loro volta ringraziare Don Tommaso per la sua presenza nella vita della Polisportiva e, piu? in generale, per tutta la sua attivita? nella comunita? valmadrerese con particolare riferimento ai nostri giovani.

Per le altre cariche e gli altri ruoli da ricoprire, tra cui i vari Responsabili dei Settori calcio, basket e pallavolo, il Consiglio ha deciso di prendere un po’ di tempo per verificare alcune proposte.

Fra i primi impegni ufficiali del nuovo Consiglio Direttivo ci sarà quello di affrontare la prossima stagione sportiva tra mille incognite, ma potendo contare su un gruppo consolidato e valido di dirigenti, allenatori e tecnici che non hanno mai smesso di lavorare per ragazzi in questi ultimi mesi e soprattutto contando su ragazzi e ragazze che sanno quali valori offre la Polisportiva, sanno che la Polisportiva c’e? anche quando l’attivita? si ferma ed hanno voglia di ripartire anche con lo sport.

Si andra? ad affrontare l’allestimento delle squadre per la prossima stagione agonistica per i tre settori della societa?: calcio, basket e pallavolo, stagione che segnera? il 48° anno consecutivo di attivita? di quella che e? la societa? sportiva valmadrerese con il maggior numero di atleti.

«La Polisportiva c'è e ci sarà»

«Ho accettato volentieri l’invito del Consiglio Direttivo a ricoprire la carica di Presidente cercando ci dare continuita? a tutto il lavoro svolto da coloro che mi hanno preceduto nella storia della Polisportiva in questo ruolo - ha spiegato il nuovo presidente De Pellegrin -, consapevole del grande impegno che vado ad assumere soprattutto per dire ai nostri quasi 500 atleti e atlete ed ai nostri circa 150 dirigenti ed allenatori che in la Polisportiva “resiste” anche in questi momenti di difficolta? che la vita ci pone dinnanzi e che la Polisportiva sa esserci e ci sara?, per coloro che ne dovessero aver bisogno, anche fuori dal semplice fatto sportivo. Sono anche consapevole che tutti i miei colleghi del Consiglio Direttivo sono valide persone che sapranno supportarmi in questo incarico cosi? come tutti i nostri dirigenti e allenatori sapranno sempre dare risposte valide ai nostri ragazzi e ragazze. Un doveroso e importante ringraziamento va a tutto il Consiglio Direttivo uscente e al Presidente Monti, per l’apporto che ha dato nell’ultimo triennio alla nostra Polisportiva ed un grande augurio ai nuovi componenti di questo Consiglio perche? affrontino l’impegno assunto avendo sempre nel “mirino” il bene dei nostri ragazzi e ragazze per poter offrire loro una proposta sportiva e di crescita sempre piu? incentrata sui valori della persona».

Gallery