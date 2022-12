Ricerca e sport salgono in cattedra: una parete di arrampicata al Politecnico

Inaugurata al Politecnico di Lecco la Climbing Wall. Si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre, alla presenza del Prorettore delegato del Polo di Lecco Manuela Grecchi e del Sottosegretario con delega allo Sport e Olimpiadi 2026 di Regione Lombardia, Antonio Rossi, il taglio del nastro della nuova parete di arrampicata allestita presso il campus del Politecnico di Milano a Lecco.

Diventa così sempre più forte il binomio Ricerca e Sport al Campus cittadino dove, grazie a un finanziamento della Regione, si è insediato il laboratorio interdipartimentale E?SPORT che al suo interno racchiude competenze in grado di lavorare in maniera sinergica su quattro temi specifici: atleta, attrezzatura, ambiente, società sportive. Ed è nell’ambito delle attività di E?SPORT che, nel maggio 2022, è nato lo Human Performance Laboratory - HPL, laboratorio che si occupa della valutazione funzionale e della performance dell’atleta, di biomeccanica e prevenzione infortuni, di sport e disabilità.

"Nel giro di pochi mesi dall’apertura - ha spiegato nel corso dell’inaugurazione il responsabile scientifico del laboratorio Marco Tarabini - sono state attivate collaborazioni con diverse realtà sul territorio: Sci Club Lecco, AS Padernese, Canottieri Lecco e Ragni di Lecco. Con il prestigioso gruppo alpinistico lecchese i

ricercatori dello Human Performance Laboratory stanno conducendo interessanti attività di ricerca atte a indagare e caratterizzare la performance dell’atleta nell’arrampicata sportiva".

Tra gli atleti coinvolti nelle attività, la campionessa mondiale nella specialità Junior Speed Beatrice Colli. Mediante l’apposizione di fotocellule in parete e sensori indossabili è possibile tracciare il movimento dell’atleta e raccogliere dati utili a ricostruire il gesto atletico e a studiare soluzioni per migliorarne le prestazioni. L’installazione della parete di arrampicata, che arricchisce le infrastrutture di ricerca già presenti al campus, è stata realizzata grazie al contribuito di tre sponsor: Camp S.p.A., Decathlon Italia S.r.l., Mas Consulting srl.

Presenti all’inaugurazione Andrea Balossi, Direttore di Decathlon Lecco e Matteo Alberti, Presidente di MAS Consulting, i quali hanno confermato l’entusiasmo per avere aderito a un’iniziativa che offre la possibilità di condurre a Lecco ricerca scientifica di eccellenza abbinata a un tema tanto importante come quello dello sport. Dalla prossima primavera, inoltre, la nuova parete ospiterà corsi di arrampicata per gli studenti, organizzati dalla Sport Unit del Politecnico di Milano.