Politecnico, Valeria vince la borsa di studio "Samuele Riva"

Il testimone per la borsa di studio "Samuele Riva", assegnata grazie al contributo della famiglia di Samuele, studente di ingegneria civile ambientale prematuramente scomparso nel novembre 2018, torna a Valeria Monfrini, studentessa del terzo anno di Icmr. La giovane si è infatti distinta per i crediti acquisiti e per la media voti conseguita al Politecnico di Lecco.

Il premio, nato dalla volontà della famiglia Riva per onorare il ricordo del figlio, è entrato a fare parte della tradizione del Polo di Lecco, un concorso al merito destinato agli studenti di ingegneria civile per la mitigazione del rischio e conferito in base agli esami sostenuti e alla media non inferiore a 25/30.

"Ringrazio sentitamente la famiglia di Samuele Riva per la generosità ma soprattutto per credere nelle capacità e nelle potenzialità degli studenti del Politecnico che, come me, studiano presso il Polo di Lecco - commenta Valeria Monfrini parlando della sua vittoria - È una soddisfazione personale importante che mi gratifica per l’impegno dedicato nello studio e mi motiva a portare a termine il mio percorso universitario nel migliore dei modi".

“Ringrazio la famiglia Riva per la rinnovata vicinanza alla nostra realtà e per la preziosa opportunità che offre ai nostri studenti - dichiara Manuela Grecchi, prorettore delegato del Politecnico di Lecco - Mi congratulo con la vincitrice, invitandola a continuare il suo impegno negli studi con passione e determinazione”.

"Innanzitutto ci congratuliamo con Valeria che per la seconda volta ottiene questa assegnazione - commenta la famiglia Riva - e anche con tutti gli altri studenti del corso Icmr che si impegnano ogni giorno per ottenere i risultati desiderati. Il ricordo di Samuele si alimenta grazie a loro e grazie a eventi di grande prestigio come la borsa di studio a lui dedicata".