Un anno di attività della Polizia locale: "Non solo multe, ma un impegno a 360° per Calolzio"

Un impegno a 360 gradi a tutela del territorio. È quanto emerge dal report di un anno di attività della Polizia di Calolziocorte illustrato in municipio dall'assessore Luca Caremi, dal Comandante Andrea Gavazzi e dall'agente Filippo Salerno, quest'ultimo da molti anni in servizio nel capoluogo della Valle San Martino e da pochi giorni nuovo vicecomandante.

"I dati parlano chiaro, non ci sono solo le multe, ma numerosi interventi per la sicurezza, per garantire il rispetto del Codice della strada, per il contrasto all'abbandono di rifiuti, per le notifiche di atti giudiziari, fino alla valorizzazione del mercato, agli accertamenti anagrafici e tanto altro - ha sottolineato Caremi - Un'attività dunque su più fronti che non sempre si nota, ma molto impegnativa e importante per il bene della città. E anche nell'ultimo anno, ancora segnato dal Covid e quindi più difficile anche dal punto di vista operativo, la Polizia locale ha svolto un ottimo lavoro".

I dati (e le sanzioni) del 2021

In totale le contravvenzioni elevate nel 2021 sono state 1.386 per un totale di 215.000 euro, di queste 1.307 sono dovute a infrazioni del Codice della strada, 79 alla mancanza di cinture o per guida con il cellulare. Gli incidenti rilevati sono stati 21, più 13 senza feriti. Ben 130 gli atti di Polizia giudiziaria notificati, 481 gli accertamenti anagrafici, 93 le concessioni Tosap. Solo per citare i numeri più significativi.

"In merito ai controlli stradali continuano anche le verifiche e le sanzioni nei confronti dei mezzi pesanti che attraversano il centro città violando l'obbligo di deviare dalla tangenzialina - ha aggiunto il Comandante Gavazzi - Significativa inoltre l'attività che abbiamo portato avanti al mercato con una cinquantina di controlli per il rispetto di permessi e spazi, secondo quanto richiesto anche dai tanti ambulanti in regola".

Controlli e sanzioni per il sacco rosso

E proprio sul mercato del martedì al Lavello, Caremi ha chiosato: "Abbiamo predisposto un nuovo regolamento e grazie anche alla recente riorganizzazione e ai controlli della Polizia locale possiamo contare su quello che dagli operatori stesso viene definito il miglior mercato della provincia". Spazio quindi alle problematiche legate alla novità del sacco rosso. "Abbiamo voluto partire quasi subito con controlli e sanzioni perchè purtroppo è emerso che tante, troppe persone, non facevano correttamente la differenziata. Ora, come reso noto da Silea, la situazione è in miglioramento".

Da segnalare infine che di recente è entrata in servizio anche l'agente Tania Consoli, mentre l'ex vicecomandante Matteo Tocchetto è passato a Casatenovo. Ora gli agenti in forza al comando della Polizia locale di Calolzio sono 6 più il comandante, e un altro dovrebbe essere "arruolato" a breve. Si tratta di forze comunque ridotte rispetto agli 11/12 agenti operativi 15 anni fa, senza dimenticare il nuovo compito legato allo Sportello Unico delle Attività produttive.