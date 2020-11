Positività nella Polizia locale, il Comune di Lecco: «Nessun focolaio»

Casi di positività al Covid-19 riscontrati fra il personale dipendente del Comune di Lecco in forza al corpo di Polizia locale, come segnalato nella giornata di giovedì dal sindacato Uil-Fpl. Palazzo Bovara è intervenuto sulla vicenda, diramando una nota ufficiale.

«È opportuno precisare come i casi in esame siano stati trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni e in un contesto complessivo di rispetto scrupoloso e attento delle misure di prevenzione e di sicurezza in materia di Covid-19, misure naturalmente finalizzate anche a limitare la diffusione ulteriore del contagio».

Da Palazzo Bovara smentiscono fermamente l'esistenza di un presunto focolaio interno. «Come in tutta la provincia di Lecco, oltre che in tutta la Lombardia e non solo, anche nell'ambito del territorio comunale di Lecco è in atto un fisiologico incremento dei casi di positività al virus, pur secondo dinamiche e sviluppi al di sotto del trend medio regionale e di altre province, casi che in questo momento non sono attribuibili ad alcun focolaio di contagio collegato con uffici o gruppi di lavoratori del Comune di Lecco».