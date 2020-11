Ponte Kennedy, il cantiere entra nell'ultima fase: consegna dei lavori attesa per fine mese

Eppur si muove. Dopo una lunga pausa "elettorale", il cantiere che sta interessando da lungo tempo il Ponte "John Fitzgerald Kennedy" di Lecco, meglio conosciuto come ponte "nuovo", da una settimana e mezza ha ricominciato a vedere la presenza degli operai al suo interno. Nel giro di sette giorni è stato completata un'altra fase dei lavori, consistente nel rifacimento del camminamento che dal lungolago della città capoluogo, zona via Adda, si lega a quello di Malgrate, zona viale Italia.

Conclusione lavori ponte "nuovo": 27 novembre 2020

Dal pomeriggio di martedì 3 novembre la passerella è stata aperta al traffico ciclopedonale e sono state rimosse le transenne. Da stamattina, mercoledì 4, si è invece entrati in un'altra fase dei lavori, che riguarda chiaramente l'altro camminamento dell'infrastruttura, che sarà sottoposto al medesimo intervento.

Stando a quanto reso noto dal Comune di Lecco, è istituita la "prosecuzione del divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L.da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte fino al 27 novembre (impresa Civelli per conto comune)".