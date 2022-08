Nuovi ponti stradale e ferroviario sull'Adda tra Paderno e Calusco: in arrivo 85 milioni di euro

In arrivo risorse per 85 milioni di euro destinate ai nuovi ponti sul fiume Adda tra Paderno, in provincia di Lecco, e Calusco, nel comprensorio di Bergamo. Lo ha reso noto oggi Regione Lombardia precisando che le infrastrutture saranno determinanti per migliorare la mobilità tra la Brianza Meratese e l'Isola Bergamasca.

"I finanziamenti per i nuovi ponti, uno ferroviario e l’altro stradale tra Paderno e Calusco d'Adda sono stati inseriti nel Contratto di programma tra Stato ed Rfi su sollecitazione di Regione Lombardia" - ha spiegato Claudia Maria Terzi, assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti.

L'investimento

I fondi sono stati allocati nel Contratto di programma 2022-2026 e riguardano la progettazione del nuovo attraversamento ferroviario e stradale, e la realizzazione del nuovo ponte ferroviario. La denominazione dell'investimento è la seguente: "Potenziamento Carnate - Ponte San Pietro 1^ fase Nuovo ponte ferroviario Paderno d'Adda".

I collegamenti tra Lecco e Bergamo

"Gli 85 milioni messi in campo - ha proseguito l'assessore Terzi - sono un passaggio fondamentale per rendere più efficienti i collegamenti tra Lecco e Bergamo, due tra i territori più produttivi d'Italia e che meritano infrastrutture funzionali. Il nuovo ponte ferroviario migliorerà e velocizzerà la direttrice tra Bergamo e Milano, consentendo anche su quella linea di far circolare i nuovi treni acquistati col finanziamento di Regione Lombardia. Mentre il nuovo ponte stradale porrà fine al 'collo di bottiglia' che genera code, ritardi e rallentamenti".

Il Ponte San Michele

L'attuale Ponte San Michele, di grande pregio storico ma inadeguato alle attuali esigenze viabilistiche e ferroviarie, resterà un grande monumento di archeologia industriale, con la prospettiva di utilizzarlo per i collegamenti ciclopedonali.

"Lo stanziamento - ha concluso l'assessore ai Trasporti - dimostra che il pressing di Regione Lombardia nei confronti di Rfi e dello Stato sta ottenendo risultati significativi. Il prossimo passo, per lo Stato e per Rfi, dovrà essere il finanziamento per la realizzazione del ponte stradale".