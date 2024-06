Poste chiuse a Ballabio: navetta gratis per Pasturo

Poste chiuse a Ballabio. In Valsassina sono iniziate le opere di ristrutturazione e ammodernamento dell’ufficio postale e lo stesso resterà chiuso al pubblico fino al 30 luglio. La sede di via Mazzini, 23 verrà quindi temporaneamente sostituita da quella di Pasturo, sita in Piazza Vittorio Veneto, 14, aperta da lunedì a venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 e sabato 08:20 alle 13:45.

“Sono lieto che la sede di Ballabio rientri tra quelle per la realizzazione del Progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale - spiega il sindaco Giovanni Bruno Bussola - ma avrei preferito che Poste Italiane pensasse anche ai disagi conseguenti lo spostamento dei Ballabiesi a Pasturo. Considerato che i lavori si protrarranno per un mese e mezzo, a mio avviso, sarebbe stato opportuno posizionare un container attrezzato ad ufficio, anche solo per qualche giorno la settimana”.

La sede di Pasturo, così come quella di Cremeno, si trova a 7 km e oltre 10 minuti di auto: una distanza modesta ma che per anziani e persone più fragili può significare un disagio enorme. “L’amministrazione comunale ha voluto dare una risposta a questo problema recuperando le risorse necessarie per attivare un servizio di trasporto (NCC) per Pasturo - prosegue Bussola - per due giorni la settimana. Il servizio durerà 4 settimane e avverrà nelle mattine di martedì e venerdì e consisterà in una vera e propria “spola” tra Ballabio e Pasturo, con partenza da Piazza Hillion negli orari 8.30, 10.30 e 12.30.”

Il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente sarà effettuato dall’impresa individuale Bk-Service di Andrea Coti Zelati con sede a Ballabio e il costo sarà sostenuto nella sua interezza dal Comune di Ballabio.