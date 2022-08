Potenziati i servizi di vigilanza e controllo del territorio in vista del Ferragosto

Più pattuglie e controlli delle Forze di polizia per l’atteso aumento del traffico, specialmente durante il weekend e nel giorno di Ferragosto. È la prima misura decisa nel corso della recente riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Sergio Pomponio.

"In vista del Ferragosto, che movimenterà consistenti volumi di traffico e richiamerà numerosi vacanzieri, specialmente nelle località a maggiore vocazione turistica, saranno ulteriormente intensificate le misure già pianificate all’inizio della stagione estiva, per garantire che la tanto attesa ripresa del settore turistico e dell’economia in generale, si coniughi con la necessità di tutelare la sicurezza delle persone" - fa sapere la Prefettura.

Sarà rafforzato il controllo del territorio, in particolare nei luoghi o in occasione di manifestazioni con un notevole afflusso di persone. Le Polizie locali forniranno il supporto alle Forze di polizia a competenza generale, per garantire che le diverse manifestazioni possano tenersi senza determinare criticità per le persone.

Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio.

"Le attività di vigilanza e i controlli delle Forze di polizia saranno, inoltre, intensificati lungo le principali arterie stradali e i punti di snodo interessati da un aumento del traffico veicolare per l’esodo estivo, e resterà costantemente attivo il Comitato Operativo per la Viabilità per fare sintesi tra tutte le componenti provinciali, impegnate a tutela della sicurezza della circolazione stradale, con gli Enti gestori delle strade in provincia per limitare i disagi e favorire la mobilità alle persone in viaggio sulle strade".

Verrà inoltre implementata l’attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio, in relazione alla prevedibile minore presenza delle persone nelle abitazioni. "A riguardo, si rinnova il consueto invito alla popolazione ad adottare norme di cautela rispetto alla comunicazione degli spostamenti durante le ferie".

Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco di Lecco, Simona Piazza, il questore Ottavio Aragona, il vicecomandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Claudio Arneodo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Emilio Fiora, il comandante della polizia provinciale Gerolamo Quadrio, la Polizia locale di Lecco tramite Giovanbattista Aceti.