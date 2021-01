Asst Lecco, lettera di sindacati e Rsu al Prefetto: «Nostre rivendicazioni irrisolte, vogliamo un incontro urgente»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ill.mo Sig. Prefetto,

La Scrivente RSU congiuntamente alle OO.SS. di CGIL FP – CISL FP – UIL FPL, NURSING UP, FSI, FSI – USAE, USB, Nursind di Lecco, chiedono un incontro urgente per le seguenti motivazioni qui di seguito:

Più volte abbiamo esplicitato, tramite note alla Direzione Generale le criticità organizzative e gestionali presenti in azienda, cercando in modo responsabile e collaborativo di individuare possibili soluzioni con modalità innovative partecipando a percorsi formativi e tavoli tecnici.

Più volte negli ultimi tre anni abbiamo chiesto l’apertura del tavolo prefettizio per le problematiche relative alla sanità locale, in particolare lo scorso 7 luglio 2020 abbiamo avuto un incontro con esito conciliativo su tre punti:

Piena attuazione della legge N.81/2008 e valorizzazione degli RLS; Impegno reciproco per giungere all’analisi del reale fabbisogno del organico per giungere, non oltre il 30 Novembre 2020, alle richieste necessarie di aumento del personale; Miglioramento e cura delle Relazioni Sindacali.

Purtroppo questi punti sono stati irrisolti, anzi la Direzione Strategica ha dichiarato più volte alle parti soluzioni alle nostre rivendicazioni che a tutt’oggi rimangono aleatorie. La situazione attuale è molto peggiorata.

La Direzione, non chiedendo un aumento delle dotazione organiche, di fatto riduce il numero in turno del Personale Sanitario, ma chi la controlla? L'ASST di Lecco lavora da anni al di sotto dei contingenti minimi in caso di sciopero, ma tutto questo chi lo autorizza?

Alla carenza di Personale ormai evidente, la situazione è ulteriormente aggravata dalla Pandemia da Covid-19, la quale ha colpito e sta colpendo durissimamente il Personale tutto aziendale. Non abbiamo informazioni sulla gestione della sorveglianza sanitaria dei Lavoratori, non abbiamo un resoconto di quanto personale sia stato contagiato. Ma le uniche informazioni le veniamo ad apprendere sulle testate giornalistiche lecchesi o da fonti informali sui contagi che ormai hanno raggiunto le 750 unità dal marzo 2020 al gennaio 2021.

Rimane molto problematico e aperto il punto sulle Relazioni sindacali insufficienti (addirittura assenti), attualmente si denota la mancata presa in carico di tutta una serie di problematiche poste dalla RSU e OO.SS (tutti atti documentabili dalle note e missive inoltrate). Da questo riceviamo solo silenzio o atti unilaterali su materie contrattuali (Atto unilaterale sui tempi di vestizione atto amministrativo sulle posizioni funzionale senza accordo sindacale sui fondi art 80 e 81 CCNL 2016/18), atti amministrativi su accordi Regionali ecc.).

La carenza di adeguata progettualità e programmazione crea nel Personale sia del Comparto sia nei Medici una forte preoccupazione e senso di sconforto. I continui cambiamenti dettati da un “valzer” del Personale ad opera della DPS nei presidi ospedalieri celati dalla mobilità d’urgenza e le incertezze decisionali della direzione e dei capi dipartimento in assenza assoluta di adeguata informazione e dialogo, provocano effetti negativi sulla serenità e professionalità del Personale e purtroppo provoca conflittualità tra i Lavoratori.

La scarsa considerazione della direzione verso le organizzazioni sindacali non permette alcuna forma di comunicazione e confronto che invece è importante oltre che dovuto.

Riteniamo doveroso rappresentarLe le nostre preoccupazioni alla luce di un percorso di riordino della sanità lombarda e lecchese, dove sono troppi i problemi insoluti, ma dove si sa benissimo su chi caricare pesi e responsabilità per la tenuta dei servizi, vedasi a questo proposito la situazione vaccinale anti covid-19 nel nostro territorio.

Gli scriventi constatano che la Direzione Strategica della ASST di Lecco e gli Staff sono inefficaci nella gestione sia nell’ordinario che in una emergenza pandemica come questa.

Certi di una sua risposta positiva le porgiamo. Distinti Saluti

Per le Segreterie di FP CGIL – CISL FP - UIL FPL – NURSING UP -– USB - NURSIND

C. Tramparulo – G. Leone– M. Coppia – M. Trombetta – W. Tomassini – F. Scorzelli– E. Pirola

Per la RSU ASST LECCO il Coordinatore E. Castelnovo