Green pass sul lavoro, la Prefettura si prepara a gestire l'obbligo

Un tavolo in Prefettura per gestire eventuali criticità legate all'obbligo del Green pass nell'accesso al luogo di lavoro. A preoccupare sono soprattutto i possibili riflessi sui trasporti.

Una riunione è stata convocata mercoledì mattina in Prefettura, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di polizia, dei sindaci dei comuni nei quali hanno sede i più popolosi istituti scolastici, delle Agenzie di Trasporto pubblico locale, di Trenord, dei rappresentanti sindacali del settore trasporto.

In apertura dell'incontro il prefetto Castrese De Rosa ha evidenziato l'opportunità di procedere a un immediato monitoraggio dei dipendenti sprovvisti della certificazione verde al fine di disporre di un quadro valutativo sulla possibile incidenza di eventuali defezioni sul regolare svolgimento dei servizi. Il decreto legge n. 127/2021 consente, infatti, al datore di lavoro di richiedere al proprio personale di comunicare, con il necessario preavviso, il possesso o meno della predetta certificazione al fine di superare eventuali criticità che possano incidere sull'organizzazione del lavoro. Tale possibilità risulta strategica soprattutto per gli ambiti lavorativi, pubblici o privati, di particolare delicatezza, come, ad esempio, nel settore dei servizi essenziali e, in special modo, in quello dei trasporti.

Vaccinato il 93% della popolazione

Nella provincia di Lecco la percentuale dei vaccinati, che si attesta intorno al 93% della popolazione vaccinabile, non esprime, almeno potenzialmente, criticità importanti.

I rappresentanti dei lavoratori del settore Trasporto hanno, tuttavia, sollecitato le agenzie di trasporto a valutare l'opportunità di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti.

Nell'ambito del Tavolo sono state illustrate le Linee guida emanate con il Dpcm in data 12 ottobre 2021, con particolare attenzione al contenuto dell'obbligo, alle modalità e ai soggetti preposti al controllo. Sui possibili risvolti sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto De Rosa ha invitato il questore Alfredo D'Agostino a predisporre opportuni e mirati servizi di vigilanza e controllo, pur nell'attuale assenza di significativi profili di criticità. La situazione sarà attentamente monitorata e il Prefetto non ha escluso di riconvocare il Tavolo in presenza di sopraggiunte problematiche.