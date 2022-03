Cattolici e ortodossi insieme per pregare e chiedere la pace in Ucraina

Una partecipata veglia per chiedere la pace. I credenti cattolici e ortodossi si sono riuniti, nella serata di mercoledì, all'esterno della Basilica di San Nicolò, nel cuore di Lecco, per pregare insieme: l'alto numero di persone intervenute ha reso necessaria l'installazione di un maxischermo fuori dalla capiente chiesa cittadina; inoltre il momento di preghiera è stato trasmesso in diretta sul canale ufficiale della Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco Centro.

Dal pulpito hanno parlato e pregato il prevosto monsignor don Davide Milani, don Andrea Lotterio, padre Vitaly Korsakov, sacerdote della Parrocchia di San Nicola di Myra, Chiesa Ortodossa Russa, e monsignor don Maurizio Rolla. Al loro fianco anche un buon numero di sindaci del territorio lecchese, tra cui il primo cittadino di Lecco Mauro Gattinoni, e il presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.