"L’istituto comprensivo di Premana è salvo"

"Una buona notizia per il territorio dell’Alta valle che mi lascia soddisfatto". Commenta così Gian Mario Fragomeli - consigliere regionale lecchese del Pd - la notizia che l’istituto comprensivo di Premana continuerà a esistere. "Soprattutto è un ottimo risultato per gli alunni, le famiglie, i comuni che rientrano nell’ambito dell’istituto. Ed è principalmente per loro che mi sono battuto, sentendo direttamente anche il dirigente scolastico provinciale di Lecco, affinché questo importante presidio non fosse cancellato" - aggiunge l'esponente dem.

"Ringrazio, perciò, i comuni che hanno condiviso con me questa battaglia e permesso questo risultato, ritenendo che l’istituto sia un’opportunità, non solo un costo - spiega Fragomeli - Spero che con le politiche che faremo d’ora in poi per l’Alta valle non ci siano più problemi del genere. È stato comunque importante il fatto che la difesa dell’istituto comprensivo sia stata condivisa da tutto il territorio, che ha creduto nella necessità di tutelare le peculiarità montane, come spesso ho ribadito". Il consigliere regionale assicura infine: "Finché avrò questo ruolo istituzionale, mi batterò e lavorerò affinché davvero non si parli più, ben oltre il biennio 2024-2025, del rischio di chiudere un presidio scolastico tanto importante".