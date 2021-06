Il Comune di Lecco premia bambini e accompagnatori del Piedibus

Sabato mattina alle 11 nel cortile del palazzo comunale a Lecco si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione del Piedibus, alla quale parteciperanno l'assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi e una rappresentanza di bambini e accompagnatori delle scuole aderenti al progetto Kids Go Green, il gioco educativo che ha coinvolto scuola, bambini e famiglie in un'avventura alla scoperta del mondo, nella quale le distanze percorse da ciascun bambino hanno contribuito all'avanzamento collettivo lungo la mappa interattiva che gli insegnanti hanno personalizzato in base ai contenuti didattici con elementi storici, geografici e culturali del territorio.

«L'attività svolta dai volontari del Piedibus - sottolinea l'assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi - e i nuovi progetti educativi introdotti quest'anno sono un contributo preziosissimo per incidere concretamente sui problemi della mobilità in città e dell'inquinamento dell'aria, coinvolgendo genitori e bambini negli spostamenti casa-scuola senza l'utilizzo delle auto».

Esposti i lavori degli alunni delle primarie

Dal 7 al 26 giugno, inoltre, presso il chiostro del palazzo comunale saranno esposti i lavori dei bambini delle scuole primarie di Acquate, Belledo, Chiuso e Santo Stefano, realizzati sempre nell'ambito del progetto Kids Go Green. Per visitarle sarà necessario prenotarsi e rispettare le misure di prevenzione in vigore. Al momento interverrà anche il vicesindaco di Lecco con delega alla Cultura Simona Piazza, che renderà nota una nuova iniziativa pensata per avvicinare tutti i bambini del Piedibus ai musei di Lecco.