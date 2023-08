Un premio ai locali da ballo storici con almeno 25 anni di attività

Regione Lombardia ha deciso di riconoscere i locali da ballo storici con almeno 25 anni di attività continuativi. "Si tratta di un provvedimento importante, che va a tributare il giusto riconoscimento alle nostre realtà e che sicuramente potrà interessare diverse discoteche anche della provincia di Lecco - spiega Paola Colli, referente lecchese della Silb Fipe e consigliere Fipe Confcommercio Lecco, oltre che titolare del Continental di Colico - In questo modo si andranno a valorizzare quei locali che hanno fatto la storia del territorio. È indubbiamente un traguardo significativo a cui teniamo particolarmente: Regione Lombardia è la prima a riconoscere il valore culturale, aggregativo e sociale delle imprese dell'intrattenimento notturno".

Le domande per ottenere il titolo di "Locale da ballo storico" vanno presentate entro il 30 settembre 2023: possono fare richiesta le imprese che esercitano l’attività di intrattenimento danzante in modo continuativo da almeno 25 anni e che gestiscono un locale da ballo con una capienza minima di 200 persone e che è stato adibito ad attività di intrattenimento danzante in modo continuativo per almeno 25 anni. Per informazioni sul regolamento completo è possibile visitare il sito di Confcommercio Lecco (sezione imprese) o quello della Regione Lombardia.