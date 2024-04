'Stazioni sicure': Lecco si aggiudica un premio per l'attività di polizia locale

Il comando di Polizia locale di Lecco (con i comuni partner) premiato per 'Stazioni sicure'. Il premio Anci Sicurezza Urbana 2023, patrocinato dal Ministero dell'interno, è un riconoscimento dedicato al personale della polizia locale che si è particolarmente distinto in attività di servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Suddiviso in due sezioni, la sezione 'migliore operazione/intervento' e la sezione 'miglior progetto', il premio è stato conferito questa mattina lunedì 22 aprile alle 10.30 a Roma, presso la sala conferenze di Anci nazionale, nell'ambito della presentazione del Rapporto nazionale sull'attività delle polizie locali alla presenza, fra gli altri, del direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, del segretario generale Anci e del vicepresidente Anci delegato a sicurezza e legalità, oltre che dagli amministratori locali di numerosi capoluoghi italiani.

I numeri del progetto

Il progetto 'Stazioni sicure' è un piano per la sicurezza integrata finanziato da Regione Lombardia e coordinato, sul territorio provinciale di Lecco, dalla Prefettura di Lecco, con il Comune di Lecco ente capofila. Il piano ha previsto servizi straordinari di controllo effettuati nelle stazioni ferroviarie, in particolare in quelle sprovviste di presidi della Polizia ferroviaria, lungo le tratte della provincia di Lecco con 180 servizi complessivi svolti tra presidi con posti di controllo all'esterno delle stazioni ferroviarie, servizi appiedati nelle strade limitrofe alle stazioni e interventi in aree interne alle stazioni in caso di richiesta di ausilio o emergenza, 260 posti di controllo per servizi di polizia stradale, 2.546 veicoli controllati, 220 violazioni al codice della strada accertate e complessivamente 3.463 conducenti e persone identificate nei pressi delle stazioni.

A ritirare il premio Anci Sicurezza Urbana 2023 oggi a Roma la vicesindaca e assessora alla Coesione sociale del Comune di Lecco Simona Piazza, la comandante del corpo di Polizia locale di Lecco Monica Porta, le ufficiali Sonia Fantinato, Lucia Panunzio e, in rappresentanza dei comuni partner, il comandante della Polizia locale di Colico e il comandante della Polizia locale di Valmadrera.