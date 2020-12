A Olginate, Garlate e Pescate è "necessaria" la prenotazione per le messe di Natale

Come in altri luoghi d'Italia, anche alcune parrocchie del territorio lecchese hanno deciso di attivare le prenotazioni per poter entrare in chiesa durante le messe di Natale e della Vigilia. Tra le prime a scegliere questa soluzione ci sono le tre parrocchie di Olginate, Garlate e Pescate guidate da don Matteo Gignoli. Un'iniziativa decisa per garantire al massimo tutti i protocolli di sicurezza anti covid. Non si tratta comunque di un obbligo, ma di un caloroso invito, come spiegato dai volontari impegnati in questa "eccezionale" iniziativa dettata dalla pandemia. Chi avrà prenotato ottenendo i pass potrà entrare, per gli altri decideranno al momento gli addetti parrocchiali in base alla situazione e ai posti ancora liberi.

«Al fine di garantire la massima e serena partecipazione alle sante messe, nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, è necessario prenotare il posto entro venerdì 18 dicembre - si legge nel manifesto diffuso oggi a Olginate, Garlate e Pescate - Attenzione: l'entrata alla sante messe senza alcuna prenotazione sarà soggetta a verifica della eventuale disponibilità residua di posti poco prima dell'inizio della celebrazione».

Le celebrazioni in questione saranno le seguenti: Garlate ore 16, 18 e 20 nel giorno della Vigilia; ore 8, 10 e 18 nel giorno di Natale. Olginate ore 16, 18 e 20 sempre alla Vigilia; ore 9, 11 e 18 a Natale. Pescate sempre alle ore 16, 18 e 20 del 24 dicembre; alle 10 e alle 18 di venerdì 25.

Come funziona la prenotazione

«Per prenotare il posto è possibile fin da ora inviare una a natalegpo@gmail.com indicando: la parrocchia, il giorno e l'orario della messa prescelta, nome e cognome, numero di persone, categoria a scelta tra famiglia, coppia o singolo - aggiungo i volontari delle tre parrocchie - Al ricevimento della mail provvederemo a dare conferna scritta».

In alternativa all’invio della mail è possibile compilare a mano il foglio che si trova in chiesa o in sacrestia, in orari di messa. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre, sempre nelle ore delle celebrazioni, verranno poi distribuiti i pass natalizi a coloro che si saranno prenotati.