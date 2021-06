Lecco si prepara all’estate: Notte Bianca, fuochi, Nazionale, Federico Buffa, cultura, iniziative per i giovani e tante novità

La città di Lecco si prepara ad accogliere l'arrivo dell'estate, sperando che sia quella della definitiva ripartenza. Il Comune ha ufficializzato il calendario delle proposte per l’estate 2021: una ricca programmazione culturale e di intrattenimento con la conferma di alcune importanti manifestazioni e la scelta di sperimentare nuovi spazi per offrire occasioni di intrattenimento, animazione sportiva e sociale, puntando sulle 3 piattaforme della città: il lungolago e le piazze del centro, l’area eventi La Piccola, la fascia di media montagna intorno ai piani d’Erna.

Sette le rassegne promosse dal settore turismo e cultura del Comune di Lecco presentate questa mattina dal vicesindaco di Lecco, con delega alla Cultura e coesione sociale Simona Piazza, dall’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo. Al loro fianco il Prorettore del Politecnico di Milano-Polo di Lecco Manuela Grecchi, per le iniziative organizzate in collaborazione e, per Acel Service, al fianco del Comune di Lecco nel sostenere importanti proposte culturali per il territorio, il presidente di Acsm-Agam Marco Canzi. Presente anche LTM che collaborerà alla realizzazione di alcune iniziative proposte dal Comune di Lecco.

L’obiettivo è l’animazione della città nei diversi giorni della settimana ma anche nell’attenzione ai diversi rioni della città, offrendo un calendario su misura per diverse fasce d’età per tutti i residenti e strizzando l’occhio agli interessi dei turisti più o meno di prossimità.

Un nuovo palco e i fuochi sul lago (27 giugno)

Il primo appuntamento a inaugurare la consolidata rassegna “Lecco Jazz Festival” è in programma mercoledì 16 giugno con l’esibizione di Günter Baby Sommer & Percussion Staff sul nuovo palco di piazza Garibaldi: la kermesse terminerà anche quest’anno con il “Lecco Jazz Off Festival”, due appuntamenti-workshop in programma a fine settembre. Grande attesa per l’esibizione sabato 17 luglio del trio guidato da John Patitucci.

Domenica 27 giugno confermati i tradizionali fuochi d’artificio dell’ultimo week- end di giugno che chiudono una due giorni ricca di appuntamenti per la tradizionale Festa del Lago e della Montagna.

Martedì 29 giugno inizierà l’apprezzata serie di spettacoli di “Altri Percorsi”, all’interno del quale si svolgerà anche l’evento conclusivo di “Spettacolare presenza” per “Altri Piccoli Percorsi”, serie di eventi organizzati per le scuole primarie e secondarie del territorio.

Domenica 4 luglio appuntamento con Obiettivo 3, l’associazione fondata da Alex Zanardi, con l’allestimento in piazza Cermenati e lungo lo specchio d’acqua della conca di Lecco di un’area dedicata al movimento paraolimpico.

Lunedì 5 luglio partenza da Lecco dalla staffetta nazionale che attraverserà l’Italia fino a Catania per promuovere l’approccio inclusivo allo sport.

Infine, con l’Accademia Della Follia, venerdì 28 agosto si terrà uno spettacolo di “Teatro per il Sociale”, ulteriore gradita riconferma.

A partire dal 23 giugno ogni mercoledì sera cinema all’aperto per le famiglie in piazza Garibaldi.

Area eventi "La Piccola": maxischermo per la Nazionale, arriva Federico Buffa

In collaborazione con LTM verrà allestito il maxischermo per vedere le partite della nazionale italiana agli europei di calcio in programma nelle prossime settimane: accesso solo su prenotazione (fb.com/nottimagiche2021) nel rispetto delle norme anti-covid, prima partita Turchia-Italia giovedì 11 giugno ore 21. Possibilità di usufruire della cucina allestita intorno all’area del maxischermo, il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca promossa da Telethon.

Seguiranno venti giorni di nuove proposte nello spazio di via Amendola: esordio con il villaggio sportivo “Piccola Playground” da giovedì 1 agosto a sabato 3 luglio.

Inaugurazione la sera di mercoledì 30 giugno con lo spettacolo “Due pugni guantati di nero” con il giornalista Federico Buffa. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Polo di Lecco del Politecnico di Milano con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle iniziative della città e potenziare il dialogo tra il Camplus e l’area antistante dell’ex scalo merci.

La settimana successiva, dall’8 al 12 luglio, La Piccola ospiterà Piazza dell'Innominato, punto di ascolto e incontro di alcune esperienze di giustizia riparativa, terreno su cui Lecco rappresenta un importante laboratorio a livello nazionale.

All’interno di questa esperienza ci sarà spazio per un’eccezionale performance acrobatica, venerdì 9 luglio con l’anteprima del festival “Con la testa all’insù”, che andrà in scena nel mese di agosto con appuntamenti sia sul lungolago sia nell’area La Piccola.

Ultimo appuntamento – dal 30 luglio al 1° agosto – in concomitanza con la seconda edizione del Lecco Film Fest, La Piccola ospiterà il Lecco Food Experience.

Biblioteca, Sistema Museale e Notte Bianca

Nutrito anche il programma degli eventi promossi dal Sistema Museale Urbano Lecchese: accanto alle mostre in programma in Torre Viscontea, a Palazzo delle Paure e sul lungolago da giugno fino a fine settembre, il Sistema promuove visite guidate, anche a Villa Manzoni e laboratori.

Sabato 17 luglio spazio alla Notte Bianca, con l’apertura straordinaria fino alle ore 23 dei Poli museali cittadini e numerosi eventi in città.

Non mancheranno durante questo periodo estivo le conferenze di approfondimento e gli appuntamenti di divulgazione scientifica del Planetario civico, oltre che alle numerose apprezzate letture per bambini, ai mercatini di libri usati della Biblioteca civica.

Previste anche due importanti inaugurazioni museali: venerdì 27 agosto a Palazzo Belgiojoso inaugurazione del Percorso Multisensoriale “Please Touch Me” e venerdì 24 settembre al Politecnico è prevista l’inaugurazione de “L’Archivio Tecnico della ditta Badoni: un patrimonio culturale nazionale”, un nuovo Polo archivistico del Si.M.U.L.

Piattaforma Erna: drive-in e "Lecco ama la montagna"

Tre importanti novità anche per la promozione della fascia di media montagna: ogni venerdì sera alle ore 21, dal 19 giugno al 23 luglio, drive in presso il piazzale della funivia di Erna. Accesso all’area del parcheggio fino ad esaurimento dei posti.

Un nuovo appuntamento per chiunque desideri vivere un’esperienza di camminata in ambienti sicuri, attraverso sentieri accessibili anche a persone disabili, con il coinvolgimento di associazioni sportive e culturali lecchesi. È la prima edizione di "Lecco ama la montagna", evento in programma sabato 10 e domenica 11 luglio lungo il sentiero Rotary: un week-end denso di proposte enogastronomiche, di attività per il benessere psico-fisico e tante iniziative per scoprire non solo i prati, i boschi e i sentieri a pochi minuti dalla città ma anche i prodotti della cucina locale e la collaborazione tra associazioni pronte ad accogliere turisti e appassionati dalle altre provincie lombarde.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai ragazzi e agli adolescenti, particolarmente colpiti dall’isolamento e dalla solitudine, con la proposta di tornei e l’utilizzo di attrezzature dedicate: nasce così il programma Lecco Family Outdoor, con due iniziative, la prima ai Resinelli domenica 18 luglio, la seconda ai Piani d’Erna domenica 25 luglio.

«Finalmente ripartiamo»

Particolare la soddisfazione per l'Amministrazione comunale. «La città riparte con cultura e sport - ha spiegato il vicesindaco Simona Piazza -. Gli eventi sono promossi dal Comune, da molte realtà del territorio ma patrocinati e anche da singole realtà. Apriamo la grande stagione con l’installazione di un nuovo palco in Piazza Garibaldi, completamente modulabile e spostabile in altre location che vorremo andare a valorizzare. La seconda linea è quella della valorizzazione dei luoghi non tradizionali della cultura, nei rioni oltre che nel centro città. Proposte ricreative e attrattive anche per chi viene da fuori tramite iniziative sia a carattere locale che sovracomunale. Uno dei più importanti è la rassegna del festival jazz che partirà il prossimo 16 giugno, oppure le mostre di Palazzo delle Paure. Il clou della nostra programmazione sono gli eventi per tutti. Tra quelli promossi dall’Amministrazione ricordiamo il festival jazz, i fuochi artificiali del 27 giugno e due rassegne teatrali importanti come “Altri percorsi” e “Altri piccoli percorsi”; tra gli eventi in collaborazione cito il festival internazionale dei cori Zelioli, il festival del cinema, il progetto “Attiviamoci”; il festival “Fantasmagorie”, il festival dantesco, “Immaginomondo”, “Lecco città dei Promessi Sposi”; il festival della Lingua Italiana promosso da Treccani, il festival dei laghi e altre ancora». Forte la Collaborazione con il Politecnico per i grandi eventi, immancabile il sostegno di Acsm-Agam e LTM per iniziative come il tradizionale cinema in piazza: «Un "grazie" particolare agli sponsor e chi collabora negli uffici comunali in varie vesti».

«Vogliamo parlare ai lecchesi e non sfruttando le tre piattaforme - ha aggiunto l'assessore all'attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -, dando tante occasioni buone per incuriosirsi attraverso esperienze outdoor, culturali e artistiche, ma dando anche la possibilità di fermarsi qui a dormire. Mi preme sottolineare la collaborazione trasversale con altre aree dell’Amministrazione che si sono rese protagoniste di una lunga serie di proposte». Cattaneo nel dettaglio: «Tanto per cominciare torneranno i fuochi artificiali a fine luglio, l’altra novità riguarderà altre iniziative insieme all’assessorato di Emanuele Torri, due in particolare; in piazza Cermenati (4 luglio) ospiteremo l’associazione di Alex Zanardi, poi vivremo un momento importante alla Piccola (1-3) con l’installazione di un villaggio sportivo. L’area della Piccola ospiterà la visione delle partite della Nazionale Italiana di Calcio ai prossimi Europei. Con il Politecnico vogliamo rivitalizzare quello spazio, interessato ora da un grande cantiere».

Il Politecnico è un dirimpettaio d'eccezione: «Ben venga ogni iniziativa volta a dare nuovo lustro all'area della Piccola - ha commentato il Prorettore Manuela Grecchi -. Bisogna dare centralità e sono contenta che sia toccato il tema a noi carissimo dello sport. Il 30 giugno ospiteremo Federico Buffa nel Campus, ma voglio ringraziare soprattutto la città perchè mette a disposizione una serie di eventi destinati ai ragazzi, che talvolta hanno lamentato la mancanza di eventi ai quali poter prendere parte. Bisogna sempre ricordare che i nostri cittadini temporanei sono i nostri sponsor nel resto del mondo. Spero che questa estate avvii un progetto di recupero lungo trent’anni».

Marco Canzi, neoeletto presidente di Acsm-Agam, ha benedetto il prossimo avvio degli eventi: «Per noi non è una novità quella di sostenere le iniziative del territorio, anzi abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno. Lecco, essendo il posto dove Acel è nata, mi rende orgoglioso di una rassegna così ampia e variegata, che toglie quell’etichetta di città solamente dedita al lavoro e poco allo svago. Outdoor e sostenibilità vanno di pari passo. Speriamo che queste attività siano il volano per arrivare a una ripartenza definitiva, che dia un sospiro di sollievo».