"Peggiorano il contratto ai lavoratori": stato di agitazione alla Casa dei ragazzi

Torna lo stato di agitazione alla Casa dei ragazzi di Olgiate Molgora. I sindacati hanno indetto per giovedì 19 ottobre un presidio fuori dal Comune per chiedere un incontro con il sindaco e la giunta olgiatese su un caso controverso.

La protesta è giunta dopo la decisione del Cda della Casa dei ragazzi di disapplicare il contratto nazionale di lavoro delle "Funzioni locali" a 32 lavoratori che prestano servizio alle dipendenze della struttura. La scelta, spiegano in una nota congiunta il segretario generale della Cgil Lecco Diego Riva e la segretaria generale Fp Cgil Lecco Teresa Elmo, nonché il segretario generale Cisl Mbl Mirco Scaccabarozzi e il reggente Cisl Fp Mbl Francesco Caiazza, "deriva dalla volontà della parte datoriale di applicare ai medesimi lavoratori un contratto peggiorativo, sia sotto il profilo economico che normativo: parliamo del Ccnl Uneba. È inaccettabile e incomprensibile che in nome di un'economia di gestione, visti gli investimenti dissipati dalla proprietà nella creazione di una nuova struttura appena inaugurata, si cerchi di ridurre, ancora una volta, il costo del lavoro, disconoscendo il diritto all'inviolabilità dei contratti individuali".

Di fronte a questa situazione, Ffp Cgil e Cisl Fp hanno ritenuto doveroso riaprire uno stato di agitazione, precedentemente sospeso a seguito dell'intervento del prefetto, che invitava le parti a trovare una soluzione alla controversia.

"Metteremo in campo ogni forma di lotta utile"

"Purtroppo questo invito è caduto nel vuoto per volontà della parte datoriale - proseguono i rappresentanti dei sindacati - Al tavolo negoziale si chiedeva di confermare e applicare il Ccnl Funzioni Locali; invece, il cda della Casa dei ragazzi ha riconfermato la volontà di cambiare unilateralmente il contratto applicato ai lavoratori in questione. La riapertura dello stato di agitazione ha, dunque, l'obiettivo di spingere la società a rivedere la sua decisione e per questo metteremo in campo ogni forma di lotta utile alla causa".

Per questi motivi giovedì 19 ottobre a partire dalle 9.30 si svolgerà un presidio nella piazzetta antistante il Comune di Olgiate Molgora (Via Stazione 20). "In tale occasione - concludono - è stato sollecitato un incontro con l'Amministrazione comunale, per il quale siamo in attesa di conferma".

Cos'è la Casa dei ragazzi - Iama Onlus

La Casa dei ragazzi-Iama Onlus è un'associazione onlus che opera dal 1973 sul territorio meratese, lecchese e milanese nell'ambito dei servizi alla persona, ispirandosi al mantenimento delle abilità individuali di ogni ospite, valorizzandone le risorse, le capacità, stimolando le curiosità e affiancando gli ospiti nello sviluppo della propria personalità.

Le due sedi, quella di San Zeno di Olgiate Molgora e quella di Milano, sono i luoghi cardine dell'attività dell'associazione.

La Casa dei ragazzi-Iama Onlus mette le proprie attività a disposizione delle famiglie con parenti disabili minori o adulti, erogando servizi differenziati per tipologia e fasce d'età.

La posizione centrale di Olgiate Molgora tra le due cittadine sedi dei distretti ospedalieri, Merate e Lecco, permette la collaborazione costante con i servizi che si occupano di fragilità e disabilità.