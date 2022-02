A Lecco si protesta contro la guerra: presidio in piazza nel fine settimana

A Lecco si scende in piazza contro la guerra in Ucraina. Venerdì 25 febbraio alle ore 18, in piazza Diaz a Lecco, le sigle sindacati Cgil, Cisl e Uil, insieme ad associazioni e privati cittadini, organizzano un presidio contro la guerra in Ucraina.

“Il rischio che esploda un conflitto armato di dimensioni globali esige il nostro massimo impegno, un impegno che non si limita alla mobilitazione ma diventa occasione per chiedere al nostro governo di rifiutare in modo deciso ogni tipo di intervento militare, promuovendo invece la diplomazia e il dialogo tra le parti in causa. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per esprimere vicinanza alle milioni di persone che abitano i luoghi del conflitto, e vedono la propria vita e la propria sicurezza messe a rischio da questa situazione”, spiegano i sindacati in una nota.

Aderisce anche Azione

Il consigliere regionale Niccolò Carretta, segretario regionale di Azione, ha chiesto su indicazione del segretario nazionale Carlo Calenda che tutte le sezioni provinciali di Lombardia in Azione diano adesione alle manifestazioni a sostegno dell’Ucraina che si stanno organizzando in Lombardia: “I colori della bandiera ucraina sono anche i nostri colori, quelli dell’Unione Europea”, ha commentato Carretta.