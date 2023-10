La Tavola Lecchese per la Pace scende in piazza per dire basta alla violenza e riprendere per mano la pace

La “Tavola Lecchese per la Pace" aderisce agli appelli che chiedono la fine delle ostilità tra Israele e Palestina e il rispetto del diritto internazionale. Per questo è convocato un presidio venerdì 27 ottobre alle ore 18.30 a Lecco in Piazza Diaz (Municipio).

“Sono giorni molto dolorosi per tutti noi che abbiamo a cuore la pace ed il rispetto dei diritti umani e che seguiamo da vicino la catastrofe umanitaria che si sta registrando in Israele e nei Territori palestinesi occupati - si legge in una nota ufficiale del Gruppo Amnesty 126 di Merate.

Di fronte al deteriorarsi della situazione, la sezione italiana di Amnesty, in profonda consonanza con le tante iniziative per la pace che stanno nascendo anche su sollecitazione di papa Francesco, propone l’organizzazione di una veglia per venerdì 27 ottobre alle 18:30, in solidarietà con tutte le vittime del conflitto in corso.

Data la ristrettezza dei tempi, noi del gruppo Amnesty 126 abbiamo deciso di svolgere questo momento a Osnago in piazza della Pace, che ci è sembrato un luogo simbolicamente adatto ad accogliere questo momento.

Non sono previsti interventi o speaker corner: sarà un momento silenzioso, senza bandiere, con le candele ed un unico striscione/messaggio: proteggere tutta la popolazione civile.

Abbiamo pensato di compiere solo un piccolo gesto, chiedendo a ciascuno di portare una benda che metteremo sugli occhi per un minuto alla lettura della frase di Gandhi “Occhio per occhio e il mondo diventa cieco”: la catena delle vendette non costituisce una soluzione e porta alla distruzione reciproca.

Alla fine del momento di silenzio verranno distribuiti dei lumini che saranno deposti attorno all’ulivo posto nel centro della piazza, come simbolo della speranza di pace che vogliamo coltivare e costruire.

Vi invitiamo quindi a partecipare con le vostre associazioni, trovandovi a Osnago alle ore 18.30, con una benda e possibilmente vestiti di nero, simbolo del lutto per la morte e la sofferenza delle tante vittime israeliane e palestinesi.

Ci dispiace per avervi coinvolto all'ultimo momento, ma l'iniziativa ha avuto il carattere di urgenza: ovviamente siamo disponibili ad organizzare con voi un'altra attività di sensibilizzazione sul nostro territorio, proseguendo la collaborazione iniziata due anni fa.