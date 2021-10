C'è una Lecco che sta con Mimmo Lucano: presidio in piazza contro la sentenza

In piazza per manifestare in segno di solidarietà nei confronti di Mimmo Lucano e contro una sentenza ritenuta inappropriata. L'appuntamento (nel rispetto delle norme anti-covid) è a Lecco mercoledì 7 ottobre alle 18.30 di fronte al Municipio e vede aderire moltissime realtà cittadine che esprimono sdegno per la condanna di primo grado a 13 anni di carcere nei confronti dell'ex sindaco di Riace.

Queste le entità associative e politiche che hanno sottoscritto il documento sotto riportato e organizzato l'evento in piazza: Libera, Coordinamento "Noi Tutti Migranti" di cui fanno parte CGIL/CISL/UIL, Arci Spazio Condiviso, Mir Sada, Lezioni al Campo, Sinistra Italiana, Con la Sinistra Cambia Lecco, Rifondazione Comunista, Giovani Democratici, Unione Degli Studenti, Amici della Calabria, Legambiente, Renzo e Lucio, Libreria Volante.

Il documento sottoscritto

"La condanna in primo grado di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, da parte del tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi di reclusione ci ha lasciato sgomenti - si legge - L'esperienza di Riace, elevata a modello di accoglienza dalla comunità internazionale, nel nostro Paese viene invece punita più severamente dei crimini di stampo mafioso; proprio ciò che, al contrario, Mimmo Lucano combatteva ogni giorno con le proprie scelte e le proprie azioni, proponendo un'esperienza di accoglienza e integrazione unica nel suo genere e che ha permesso a circa 6mila richiedenti asilo di lavorare e costruire la propria vita nel nostro Paese. Per questo vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Mimmo Lucano, simbolo di tutti coloro che ogni giorno si impegnano per la realizzazione di un mondo migliore, organizzando un presidio di protesta di fronte alla pena spropositata a cui è stato condannato. L'appuntamento è fissato per giovedì 7 ottobre dalle ore 18.30 in Piazza Diaz a Lecco, di fronte al Municipio. Si invita al rispetto delle normative anti-contagio".