Nuvole e pioggia: l'inizio settimana non sorride ai lecchesi

Il risveglio, in questo lunedì, è sotto il segno della pioggia, ma la circolazione depressionaria, responsabile del maltempo al mattino, si allontanerà nel corso della giornata, favorendo un miglioramento seppure ancora con molte nubi. Il prosieguo della settimana, tuttavia, non sarà affatto positivo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 14 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21° C, la minima di 15° C, lo zero termico si attesterà a 2.729 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 44 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.503 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)