“Costano troppo”, “no, il prezzo è giusto”: l'eterna discussione sui parcheggi di Lecco

Il tema dei parcheggi a pagamento a Lecco è sempre d'attualità. Dalla prima rivoluzione varata durante il Brivio II fino ai giorni nostri, con l'introduzione delle nuove tariffe, ciclicamente la discussione - spesso polemica - riprende quota. Basta farsi un giro sui tanti gruppi che affollano i social network per avere testimonianza: la diatriba più recente affonda le radici al pomeriggio di martedì 14 maggio, quando è stata postata la foto di un biglietto emesso dal parchimetro di piazza Mazzini: sei euro per poco più di due ore e mezza di sosta all'interno dell'area con le strisce blu.

Tra i commenti puramente soggettivi, che ballo tra gli estremi “costano troppo” e “prezzo giusto”, vanno sottolineati due aspetti: vero, i parcheggi a raso hanno una tariffa elevata e deriva da una volontà precisa dell'amministrazione Gattinoni, che ha pubblicamente spiegato di voler favorire la sosta nei parcheggi al coperto - nella centrale area Broletto Nord il prezzo è quasi stracciato -, ma il confronto oggettivo con gli altri capoluoghi di provincia lombardi mette in mostra una situazione del tutto sovrapponibile. Anzi, in tanti casi Lecco ne esce pure con l'etichettà di città virtuosa anche vista la presenza di non pochi stalli con le strisce bianche appena fuori dai confini del centro storico.

I nuovi prezzi per i parcheggi di Lecco

Da lunedì 13 maggio le tariffe di 8 aree di sosta con parcometro gestite da Linee Lecco in città sono state aggiornate per dare attuazione al Piano particolareggiato delle soste del Comune di Lecco, che prevede di differenziare le tariffe dei parcheggi siti nelle le aree più centrali della città da quelle dei parcheggi siti nelle aree limitrofe al centro e, all'interno della medesima area, le tariffe dei parcheggi in struttura rispetto a quelle delle aree di sosta in superficie, agevolando le prime.

Parcheggi a Lecco: le novità

I parcheggi all’aperto del centro compresi in area C1 passeranno a 2 euro/ora con forfait giornaliero di 14 euro, per scendere a 1,5 euro/ora con forfait giornaliero di 12 euro nelle aree limitrofe al centro incluse in area C2. Le aree più distanti (classificate area D) vedranno la tariffa scendere fino a 1 euro/ora, con forfait giornaliero di 10 euro. Il sistema tariffario viene inoltre semplificato con l'eliminazione del limite temporale di sosta massima e l'applicazione della tariffa per l'intera giornata (eliminazione dell'interruzione a metà giornata). Tutte le informazioni di dettaglio si trovano sul sito www.lineelecco.it e sulle pagine Facebook e Instagram di Linee Lecco.

Come entrare nella Ztl a Lecco

Importante ricordare come la nuova disciplina dei pass ZTL, APU e ZPRU, in vigore da gennaio, preveda che i residenti in ZTL centro, APU Centro, via Balicco, piazza Stazione e ZPRU centro in possesso del Contrassegno S di colore giallo (ex ST e S-ZPRU) possano sostare gratuitamente e senza limitazione oraria negli spazi blu e gialli a bordo strada della propria zona d riferimento. A questo collegamento maggiori informazioni.