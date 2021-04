Prezzi delle case in provincia: a Lecco e Varenna i più alti, nei comuni lungo l'Adda le soluzioni più economiche

Secondo le analisi dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni immobiliari di Lecco città nel secondo semestre del 2020 hanno evidenziato un aumento del 5,9% rispetto al semestre precedente.

Quali sono i prezzi delle varie tipologie di appartamento nel capoluogo lecchese? Si passa dai 2.500 euro al metro quadro per il "signorile usato" ai 1.800 del "medio usato", fino alla soluzione più economica a 1.100. Per quanto concerne il "nuovo", il range va dai 3.200 euro al metro quadro del "signorile" al 2.200 dell'economico. I prezzi in città sono mediamente più alti di quelli dei comuni della provincia.

Così in provincia

La zona più cara è il Lago con i suoi paesi, da Abbadia Lariana a Colico, mentre i prezzi in Brianza sono più contenuti rispetto al recente passato. Suddividendo i dati per tipologia di appartamento, per quanto riguarda il "signorile" il prezzo più alto è a Lecco (2.500 euro al mq) così come a Varenna, mentre il comune in cui si risparmia più è Airuno in periferia (1.000). Nell'usato "medio", esclusa Lecco (1.800), la palma del prezzo più alto va a Varenna (1.700), contro i 700 euro di Verderio e Paderno d'Adda. Economico: Varenna (1.200 euro) supera persino le abitazioni del capoluogo (1.100), mentre a Monticello Brianza si possono trovare occasioni a 400 euro al metro quadro.

Abitazioni nuove: nel "signorile" Varenna propone appartamenti a 4.000 euro al mq, Lecco è a 3.200. Le migliori soluzioni si trovano a Olgiate, Calco, Brivio e Airuno dove il costo è di 1.400 euro al mq. "Medio", Lecco (2.800) torna a superare Varenna (2.700) mentre a meno dei 1.200 euro di Airuno periferia non si può trovare. Infine l'economico: escluso il capoluogo (2.200) euro al metro quadro, Galbiate supera tutti con offerte a 1.950 euro al mq mentre Airuno offre abitazioni lontane dal centro a 1.150 euro.