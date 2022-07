Quattro majorettes del gruppo valsassinese ai campionati mondiali di Twirling in Olanda

Le majorettes valsassinesi alla conquista dell'Olanda. Dopo il rinvio forzato dovuto all’emergenza sanitaria, per le MoonLight Majorettes di Primaluna è tempo di tornare a pensare in grande. Nella serata di ieri, lunedì 25 luglio, infatti, quattro ragazze del gruppo valsassinese sono partite alla volta dell’Olanda, dove si disputeranno i campionati mondiali di twirling. Si tratta di Noemi Costadoni, Francesca Agostoni, Daniela Canepari e Gloria Invernizzi: saranno loro a scendere in campo a Eindhoven venerdì prossimo, 29 luglio, con la squadra nazionale Nbta Italia Pompons. "Il campionato mondiale era stato inizialmente programmato per aprile 2020, la pandemia aveva, però, costretto gli organizzatori al rinvio - spiega il presidente Domenico Melesi - Per quella data la nostra delegazione era composta da 8 atlete, ma in questi due anni alcune hanno dovuto rinunciare alla nuova convocazione per impegni scolastici e lavorativi sopraggiunti nel tempo".

Ora, finalmente, è arrivato il momento di vivere appieno questa nuova esperienza internazionale."L’augurio per le nostre ragazze azzurre è che questa trasferta in Olanda possa essere un’esperienza indimenticabile, di là dal risultato sportivo finale - sottolinea l’intero consiglio direttivo delle MoonLight - La loro formazione, composta da 38 atlete, si esibirà sul campo gara dell’Indoor Sportcenter Eindhoven. A tutta la squadra vanno i nostri complimenti sin da ora per l’impegno profuso nella preparazione di questo appuntamento. Non bisogna, infatti, dimenticare che le ragazze si preparano a questa sfida da più di due anni, con tutte le difficoltà dovute alla pandemia, portando avanti, in contemporanea, gli impegni dei singoli gruppi di appartenenza. Siamo davvero orgogliosi delle nostre ragazze, che tanto impegno hanno dedicato alla preparazione. A loro e alle loro famiglie, che non hanno mai mancato di dare sostegno, va il nostro più grande ringraziamento e un in bocca al lupo per questa avventura". L’esibizione della squadra nazionale italiana di Pompons potrà essere seguita attraverso i social network, grazie alle dirette streaming su Facebook: wctwirl2020 e su Instagram: @wctwirleindhoven