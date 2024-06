Quasi 100 mila euro per le Pro loco della provincia di Lecco

Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 750 mila euro per promuovere il turismo attraverso un'agevolazione concessa a fondo perduto, a titolo di contributo, senza vincolo di rendicontazione. L'importo del contributo ammonta a 2.000 euro per ciascun beneficiario, cioè le associazioni Pro loco e loro unioni iscritte all'albo regionale alla data del 10 settembre 2024. Sui 750 mila euro complessivi previsti per l'intera Lombardia, quasi 100 mila euro riguardano le Pro loco che operano nei comuni della provincia di Lecco.

Lo ha reso noto il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini sottolineando che: "Le Pro Loco sono un punto di riferimento per i comuni e per i cittadini lombardi in termini di coesione sociale, perché grazie alle loro attività di promozione del territorio, di tutela delle tradizioni, del patrimonio storico, del folklore locale, e di valorizzazione delle tipicità, contribuiscono in maniera decisiva a migliorare la qualità della vita delle comunità".

Sono 42 le Pro loco lecchesi iscritte all'albo

"Non solo - incalza Zamperini - queste associazioni rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per i turisti che, scoprendo grazie ad esse gli eventi più caratteristici e le autentiche tradizioni locali, hanno la possibilità di sentirsi dei 'cittadini temporanei'. Tutto ciò non sarebbe possibile senza i volontari che svolgono un ruolo essenziale prestando il loro tempo per promuovere il proprio territorio e per rendere vivi i luoghi nei quali operano".

"Lo stanziamento di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al turismo Barbara Mazzali, che ringrazio, offre un sostegno concreto alle 213 Pro loco iscritte all’albo regionale, delle quali 42 in Provincia di Lecco. Invito le associazioni che ancora non lo avessero ancora fatto ad iscriversi all’apposito registro così da poter beneficiare di future agevolazioni e rientrare nella rete lombarda delle pro loco".