Tre progetti per la nuova Lecco-Bergamo: le spine non mancano

Sono i giorni della nuova Lecco-Bergamo. L'arteria di collegamento è attesa dal 2004 e lo scorso 19 settembre sul tavolo della Conferenza dei servizi sono approdate le tre alternative progettuali preparate da Anas relativamente alla Variante 2 "lotto San Girolamo". Tre possibilità che, chiaramente, hanno le loro criticità: i costi, ovviamente, sono e saranno sempre elevati vista la complessità delle operazioni da svolgere; in due delle tre possibilità prese in esame, però, sarà necessario anche trovare delle aree in cui depositare i materiali ricavati dagli scavi per il trattamento in vista del loro riutilizzo in fase di consolidamento. Il cronoprogramma parla di 5 anni di lavori, cui andranno sommati i tempi necessari per progettazione esecutiva, appalto dell'opera e via dicendo.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 settembre si è riunita la Commissione V del Comune di Lecco presieduta da Alessio Dossi e che ha visto la presenza del sindaco Mauro Gattinoni che ha presentato “le tre alternative progettuali illustrate Anas con lo scopo di accogliere le osservazioni tecniche e politiche”.

Parola, quindi, all'ingegnere comunale Alessandro Crippa per la proiezione delle tavole ricavate sulla base del corposo dossier di Anas: in fucsia s'intercetta la soluzione 1 “che ricalca il progetto originario e che era passato dalla rescissione contrattuale”. Questa prevede l'esecuzione dei lavori con un metodo tradizionale - al pari della soluzione 3 che presenta una tracciato curvilineo -, mentre la soluzione 2 verrebbe portata avanti con la "talpa".

Punti di forza: la soluzione 1 ricalca quanto disegnato a suo tempo, la soluzione 2 permetterebbe di trattare i materiali direttamente sul posto, mentre la soluzione 3 “ottimizzerebbe la situazione degli espropri a Calolziocorte”; espropri che a Lecco sono stati completati, ma comunque bisognerebbe trovare delle soluzioni per le occupazioni temporanee dettate dai cantieri. Nei primi due casi sarebbe previsto l’avanzamento dello scavo sia dal fronte di Lecco che da quello di Calolziocorte “e questo renderebbe necessaria l’individuazione di due aree per il trattamento dei materiali”, che nella città capoluogo sarebbe un’area vasta quanto la metà del parcheggio esterno del Bione - zona Luna Park -, con tutti i riflessi negativi del caso visti i discorsi aperti per quarto ponte, progetto relativo allo stesso centro sportivo e rinaturalizzazione della foce del Bione.

Sul fronte dei costi stimati la situazione è la seguente:

Soluzione 1 - 153 milioni di euro - metodo tradizionale;

Soluzione 2 - 204 milioni di euro - "talpa";

Soluzione 3 - 181 milioni di euro - metodo tradizionale;

la linea prevede due corsie e un’unica carreggiata.

“Problema costi e materiali”

Chiusa la presentazione di Crippa, Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) ha fondamentalmente ripercorso le tappe della vicenda e ha indicato come la soluzione 1 sia quella migliore “per non ripartire da zero”, mentre il secondo tracciato “è praticabile solo con una copertura di spesa immediata”. Giovanni Tagliaferri (Gruppo misto): “Interessante capire la soluzione 2 e i possibili elementi di criticità, oltre a quello dei costi, perché garantirebbe un impatto minore. Non può essere l’unico elemento da considerare”.

Alberto Anghileri (Con la sinistra cambia Lecco), ha puntato lo sguardo altrove e ha sollevato vari dubbi: “Anas, dopo i problemi del quarto ponte, ci crea anche una montagna di sabbia al Bione? Parliamo i qualche milione di metri cubi di materiale, non una questione di poco conto. La soluzione migliore? Quella che crea meno problemi a chi ci abita sopra. E così tanti milioni per due chilometri di strada mi sembrano una bestemmia. 2026? Se tutto va bene, i lavori cominceranno allora. Che poi il problema del traffico lo sposteremo al Lavello, perché la progettazione di quel lotto è ancora più indietro. Forse serve qualche ragionamento più ampio”. Stefania Valsecchi (Fattore Lecco) ha bollato come “preoccupante” dei detriti posizionati messi al Bione.