Nasce "Io pago l'affitto", campagna contro gli immigrati discriminati

Parte a Lecco e si diffonde sul territorio la campagna "Io pago l'affitto". La novità fa parte del progetto "Lecco una provincia accogliente" pensato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che cade il 20 giugno dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) gestito dall’Ambito di Bellano per tutti i comuni del Distretto di Lecco. Il coinvolgimento riguarda un’ampia rete di enti pubblici e di terzo settore verso una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’accesso alla casa, e in particolare all’affitto, per le persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo che vivono sul nostro territorio, unitamente a un calendario unico di eventi culturali per raccontare il tema migratorio nelle sue diverse accezioni e sfaccettature. I volti sono quelli di Carlos (El Salvador), Ali (Pakistan), Islam (Bangladesh), Rim e Youssef (Tunisia), Iryna e Halyna (Ucraina), raccontati attraverso www.rifugiatolecco.it.

Il tema della casa è sicuramente delicato e complesso, e comporta un’attenta lettura di dati alla luce dell’attuale situazione abitativa sul territorio provinciale e nella città capoluogo, anche in relazione al calo degli affitti a lungo termine a favore di quelli a breve termine per scopi turistici, oltre che della curva di decrescita della popolazione residente. È interessante però sottolineare che dal 2018 al 2022, ben il 22% delle persone accolte all’interno del SAI non è riuscita ad accedere in maniera autonoma alla casa, nonostante la possibilità data del reddito, e questo ha comportato l’attivazione di progetti di accoglienza di II e III livello, procrastinando un legame di dipendenza dai servizi territoriali che va a contrapporsi ai virtuosi percorsi di autonomia avviati all’interno del progetto stesso.

“Il tema casa è di per sè complesso, che qui affrontiamo anche con una chiave ironica - ribadisce il sindaco Mauro Gattinoni -. Il messaggio che diamo è potente, se raddrizzi il tuo modo di vedere il mondo e lasci stare le angolazioni sghembe, allora vai dalla parte giusta. La struttura economica degli Anni Novanta non si sarebbe retta in piedi senza la migrazione, oggi alla seconda generazione: altri Paesi europei riescono a regolarizzare i flussi migratori, da noi il tema è sempre emergenziale e non strutturale, di conseguenza si presa come arma spuntata a un pensiero che non vogliamo utilizzare”.

Emanuele Manzoni, assessore al Welfare, è parte decisamente attiva nella gestione di uno dei grandi temi contemporanei: “Oggi il territorio lecchese sta facendo qualcosa di straordinario che parte dalla sigla SAI, un sistema che permette ai Comuni di non subire i fenomeni, ma di orientarli; ci sono scelte politiche chiare e precise. Abbiamo un ruolo legato al diritto dell’abitare che è complesso: evitiamo di raccontarlo come una questione semplice, ognuno gioca la sua parte a partire da noi. C’è una parte che riguarda la comunità rappresentata da soggetti no profit che giocano un ruolo fondamentale: abbiamo vissuto l’ondata migratoria che ha fatto seguito all’invasione dell’Ucraina e ci siamo resi conto di non far cadere questa campagna su un territorio arido. Ci apriamo a persone straniere che per problemi di pregiudizi non riescono ad avere accesso alla dimensione abitativa: sappiamo che non tutti capiranno, ma spero che avremo grandi risultati”.

“Il progetto SAI prosegue dal 2001 in una continuità di progetto che risponde al bisogno in evoluzione - spiega Manila Corti, responsabile dell'Ambito di Bellano -. Avevamo 18-25 posti e siamo arrivati ai 150 posti. La continuità è anche questo evento. L’altro tema è quello dell’attenzione: abbiamo scelto l’accoglienza diffusa di numeri piccoli su tutto il territorio. L’accordo con il Ministero ha una valenza molto grande, vede un’alleanza tra Ambiti, con la Prefettura e con i Comuni; è un accordo che si costruisce giorno per giorno. Il sistema è fatto dagli amministratori e dagli altri enti pubblici, ma ci sono anche i gestori, le associazioni e le realtà della comunità”.

“Per noi è centrale lavorare con le persone e per attivare le risorse che tutte hanno, rendendole protagoniste - puntualizza Lorenzo Guerra, presidente di Consorzio Consolida -. Mi fa piacere che questa campagna di comunicazione sia partita dalle persone accolte: c’è bisogno di una comunità che sappia essere solidale, come dimostrato a più riprese dalla nostra. Questo stimolo vuole aiutare il processo di autonomia e integrazione di persone che sono dei cittadini come noi”.

I manifesti imbrattati a Pescate

Davide Biffi, coordinatore del SAI, ha posto l'accento sui primi vandalismi: “Il processo che ci ha portati a essere qui viene da un lavoro lungo mesi, con tante idee arrivate nel percorso e legate al tema della casa che fin da subito è stato condiviso. Il risultato ci rende contenti, è un punto d’inizio: i manifesti sono già stati imbrattati a Pescate, questo ci fa capire che abbiamo toccato un tema sensibile”. Il progetto “accoglie tutto il mondo e tiene conto delle situazioni di crisi che ben conoscete”.

Anna Di Nardo, responsabile della comunicazione di Consorzio Consolida, è mente e braccio dietro la campagna: “Sul territorio sono stati messi sessanta manifesti oltre alla proiezione dei messaggi su due videowall, inoltre è stato lanciato il sito internet www.rifugiatolecco.it; racconta le storie delle persone già note alla rete e accolte dalla comunità, abbiamo cercato di dare nazione a diverse nazionalità perché lo straniero non è solo l’africano com’è nell’immaginario collettivo. È in corso la distribuzione delle cartoline, tutte legate a una singola storia”.

Don Marco Bassani, referente Pastorale Migranti – Arcidiocesi di Milano, ha tracciato un bilancio del proprio vissuto quotidiano: “A dicembre ho ricevuto l’email ed ero molto scettico, perchè da tempo sollevavo questa questione senza successo. Da sottolineare c’è il valore del percorso fatto, che ha coinvolto realtà molto diverse: l’esperienza degli uomini e donne di buona volontà era quello di cui aveva bisogno la nostra società. Alcune persone, pur essendo in regola e avendo un lavoro, vivono in una situazione di disagio evidente”.

Michele Canali, di Gabbiano ODV, ha mostrato un'altra faccia del tema: “Noi ci occupiamo dell’assistenza straordinaria, ma che straordinaria non è più, dei CAS. Nonostante le politiche attuale sull’immigrazione, da anni portiamo avanti il tema dell’accoglienza: noi abbiamo un numero di accolti uguale a quello del SAI in tutta la provincia, quindi ci sono altrettante persone che sono ancora al passaggio precedente. Quella della migrazione è una traiettoria di vita e spesso le persone vengono bloccate: tra i problemi, appunto, c’è quello della casa, tanto che alcune delle persone protagoniste della campagna sono nostre ospiti”.

Chiusura affidata a Fabio Crimella della cooperativa sociale L’Arcobaleno: “Ieri ero ai seggi della mia Valmadrera e parlando con il rappresentante dell’altra forza politica mi ha detto ‘chi tocca il tema dell’immigrazione si fa male’; purtroppo il tema è stato svuotato del suo significato dalla politica, mentre siamo operatori che dobbiamo riconquistare quello spazio”.

La campagna "Io pago l'affitto"

La campagna è stata strutturata seguendo un approccio multicanale, che prevede la presenza su diversi canali on e off line, e in particolare:

Affissioni pubbliche: manifesti con al centro le persone, con nomi e nazionalità, che tengono fra le mani un portachiavi a forma di casa a cui non è attaccata nessuna chiave. Totale di 57 manifesti su 9 comuni della provincia (Lecco, Pescate, Casatenovo, Airuno, Mandello Del Lario, Olginate, Oggiono, Dervio, Osnago) e due videowall posizionati al Ponte Kennedy e a Malgrate sulla provinciale.

Sito web e social network: è stato costruito un sito web dedicato all’iniziativa www.rifugiatolecco.it , attraverso cui poter conoscere la storia delle persone attraverso 5 video interviste e brevi articoli, scoprire tutte le iniziative del calendario unico di eventi, ma anche conoscere nel dettaglio gli enti che hanno partecipato alla realizzazione della campagna. Inoltre, dalle pagine Facebook (https://www.facebook.com/giornatamondialedelrifugiatolecco/) e Instragram (https://www.instagram.com/worldrefugeedaylecco/) della Giornata Mondiale del Rifugiato 2024, saranno veicolati vari contenuti video, immagini, storie, dati, anche tramite annunci sponsorizzati.

Eventi: durante gli eventi a calendario saranno distribuite delle cartoline con la stessa grafica dei manifesti e che riportano, tramite QR code, alle video interviste delle persone.

Il calendario unico degli eventi prevede 12 iniziative, alcune già a partire dalla fine di maggio per tutto il mese di giugno.

Le affissioni pubbliche partiranno in date differenti a seconda del comune. In particolare:

Comuni di Pescate, Airuno, Mandello Del Lario, Olginate, Oggiono, Dervio e Osnago dal 10 al 24 giugno;

Comune di Casatenovo dal 13 al 27 giugno

Comune di Lecco dal 17 giugno al 1 luglio

Videowall di Malgrate e di Lecco dal 10 al 24 giugno

La promozione sui canali on line è partita il 10 giugno.

La realizzazione della campagna del calendario unico eventi ha visto protagonisti tantissimi e variegati enti pubblici e privati, impegnati quotidianamente nei processi di accoglienza, inclusione e integrazione delle persone rifugiate, richiedenti asilo e in generale delle persone straniere che vivono sul nostro territorio.

Enti promotori:

Progetto “Lecco una provincia accogliente del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)

Conferenza dei sindaci – Distretto di Lecco

Comune di Lecco

Consorzio Consolida

La rete di enti che hanno partecipato alla progettazione della campagna e di tutte le iniziative connesse alla Giornata Mondiale del Rifugiato:

L’Arcobaleno cooperativa sociale

Aeris cooperativa sociale

La Grande Casa cooperativa sociale

Les Cultures Onlus

Associazione Comunità Il Gabbiano ODV

Emergency – Gruppo di Lecco e Merate

Comitato noi tutti migranti – Lecco

Tavola Lecchese per la pace

Comitato Lecchese Pace e Cooperazione tra i Popoli

Associazione Alliance Bame Voices

ANOLF – Associazione Nazionale Oltre le Frontiere

Circolo Arci Spazio Condiviso Calolziocorte

Pastorale dei Migranti - Arcidiocesi di Milano

I Comuni aderenti al sistema SAI che hanno patrocinato la campagna "Io pago l'affitto":

Barzanò

Bulciago

Calco

Casatenovo

Galbiate

Mandello Del Lario

Merate

Osnago

Premana

Sirtori

Santa Maria Hoè

Per la realizzazione degli eventi territoriali hanno collaborato: