Presentato il progetto definitivo del nuovo asilo nido, ecco come sarà

Presentato ieri sera in commissione dall'assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi, il progetto definitivo del nuovo asilo nido di Bonacina. L'opera prevede la demolizione dell'edificio preesistente e la creazione di una nuova struttura di 563 metri quadrati di superficie pavimentata, opera che sarà finanziata grazie ai 960.000 euro del Pnrr ottenuti dal Comune di Lecco. Il progetto prevede spazi flessibili e diversificati, che potranno ospitare attività diverse contemporaneamente.

L’accesso all'asilo nido sarà in via Timavo

L’accesso alla struttura sarà da via Timavo: qui si troverà un portico dove sostare in attesa dell’apertura della struttura. Lo spazio di accoglienza sarà il fulcro della distribuzione interna, da questo luogo si avrà accesso ai locali soggiorno e laboratorio delle tre sezioni identificate dal regolamento nazionale (1 sezione per 6 lattanti e 2 sezioni per divezzi, ciascuna di 12 bambini).

Ogni sezione sarà autonoma nelle funzioni

Ogni sezione risulterà autonoma nelle funzioni, comprendendo un proprio spazio attività, uno dedicato al riposo e i relativi servizi igienici, differenziati per fascia d'età. Ciascuno spazio dedicato alle attività avrà un accesso diretto al giardino e agli altri spazi esterni e presenterà al suo interno delle zone dedicate al pranzo, ai libri e alla lettura, al disegno, ai giochi di costruzione e ai giochi simbolici.

Aula educatori, cucina e ambulatorio al piano superiore

Tramite una scala interna si accederà al piano superiore dell'immobile. Qui si troveranno l’aula degli educatori, la cucina, i ripostigli, gli spogliatoi per gli addetti alla cucina e alle pulizie, oltre che per gli educatori e un ambulatorio, accessibile anche attraverso la scala esterna, che potrà essere utilizzato anche negli orari e nei giorni in cui il nido è chiuso.

"Abbiamo voluto destinare questo spazio, già luogo della comunità, ai più piccoli, creando un servizio per le famiglie in un rione di recente urbanizzazione - fa sapere l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni - L'obiettivo è quello di garantire un servizio importante per la comunità di Bonacina, realizzando un edificio nZeb (nearly Zero Energy Building), ovvero a elevata efficienza energetica". Nell'immagine sotto: i dettagli del piano terra, del primo piano e degli spazi aperti della struttura.