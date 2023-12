La Villa che diventerà simbolo del "Lombardia Style"

"Regione Lombardia sta investendo 55 milioni di euro per valorizzare la Reggia di Monza. Si tratta di uno degli obiettivi che abbiamo identificato come qualificanti per la nuova legislatura. Il nostro impegno per la Villa Reale e il Parco, simboli della Lombardia, è deciso, continuativo e determinante".

Questo il messaggio inviato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'inaugurazione di 'Reggia Contemporanea', il progetto di riallestimento di primo e secondo piano nobile della Villa Reale di Monza con oltre 100 opere d'arte contemporanea e di design, cui ha preso parte, fra gli altri, l'assessore regionale al Design, Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

Villa Reale, piani 'nobili': iniziativa di grande valore

"L'iniziativa che inauguriamo oggi - ha evidenziato Mazzali - va nella direzione giusta, quella di accrescere l'attrattività della Reggia proponendo un percorso culturale ed espositivo di grande valore e interesse. Una vetrina di eccellenza per opere di eccellenza che ben rappresentano la creatività italiana e lombarda".

"Villa Reale - ha dichiarato l'assessore - è strategica per i flussi turistici. Come Lombardia siamo primi nel design, nella fashion, nell'alta moda, nella cosmesi, perchè i lombardi sono persone del fare ed esportatori di bellezza nel mondo. Ma siamo anche una regione turistica e Monza deve diventare una tappa fissa per i visitatori che arrivano in Lombardia. Anche attraverso questo progetto - ha concluso Mazzali - si esprime il 'Lombardia Style', lo spirito lombardo, ovvero la capacità di abbinare le doti creative di buon gusto a una visione imprenditoriale concreta, grazie alla quale nascono opere e prodotti unici al mondo".

Gli orari

'Reggia Contemporanea' è visitabile mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso ore 15), sabato e domenica e festivi, dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30).