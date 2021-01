Verso il primo piano regolatore cimiteriale di Lecco

Il Comune di Lecco ha bandito un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di redazione del primo piano regolatore cimiteriale dei sette cimiteri del territorio comunale e alla contestuale creazione di una banca dati.

Il piano regolatore cimiteriale è lo strumento che definisce la programmazione degli spazi, organizzando l’offerta di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi alla sua approvazione (ferma restando una revisione decennale), riorganizzando e recuperando le attuali aree e i manufatti di sepoltura esistenti. Il tutto in sitonia con il regolamento di polizia mortuaria, che costituisce lo strumento parallelo di gestione dei servizi cimiteriali e di regolamentazione del rapporto con i cittadini e le imprese per le onoranze funebri.

Aperta l'indagine di mercato

Parte integrante del piano dovrà essere la costruzione o riorganizzazione digitale del catasto cimiteriale e dell’anagrafe cimiteriale, fino al fascicolo di sepolcro, la vera e propria carta d’identità della “tomba” con le indicazione sulle movimentazioni e sui titoli concessori, al fine di offrire un quadro chiaro per le opzioni programmatiche e maggiori trasparenza, informazione e celerità dei azione alle richieste di cittadini e delle imprese operanti nel settore. Il piano dovrà inoltre fornire elementi per una valorizzazione della memoria cittadina e del valore culturale del sepolcro.

L'indagine di mercato, disponibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia a questo collegamento, serve a individuare gli operatori economici da consultare per l’eventuale affidamento del servizio, da effettuare con successiva idonea procedura, e non è vincolante né per l’Ente né per gli operatori economici.