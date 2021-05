Letture dedicate a bambini e ragazzi: le proposte di Biblioestate

Un'iniziativa che si rinnova in vista della bella stagione e della chiusura degli Istituti scolastici. Anche quest’anno le biblioteche associate al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese propongono Biblioestate 2021, progetto di promozione della lettura rivolto alla fascia d’età 6-14 anni.

«Il Sistema Bibliotecario rilancia un'apprezzata proposta dedicata ai bambini e ai ragazzi del nostro territorio - spiega Simona Piazza, presidente del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese - con due ricchi cataloghi che offrono alle famiglie consigli di lettura per il periodo estivo, affinché i giovani possano continuare nel loro percorso di crescita anche in questo modo. Particolarmente significativa la selezione dedicata alla fascia 11-14 anni, perché mira a stimolare i ragazzi tramite i grapich novel con un linguaggio loro più vicino».

I libri

I libri proposti dai cataloghi preparati per la fascia 6-10 anni "L’annaffiatoio. Germogli di lettura" e per la fascia 11-14 anni BEH – All you can read" potranno essere presi in prestito secondo le modalità consultabili sul sito online della biblioteca (lecco.biblioteche.it) che, nelle pagine dedicate al progetto, offre ulteriori suggerimenti di letture di qualità.

I titoli sono stati accuratamente selezionati dai gruppi di lavoro dei bibliotecari, tenendo conto del livello qualitativo del mercato editoriale specifico, con particolare attenzione per la fascia 6-10 anni ai libri di divulgazione e a quelli ad "alta leggibilità" che consentono una lettura più agevole per tutti.

Per la fascia 11-14 anni la proposta valorizza i graphic novel, forma narrativa in cui le storie a fumetti hanno la struttura del romanzo, genere particolarmente apprezzato dagli adolescenti e le "storie di formazione" nelle quali le ragazze e i ragazzi si identificano nel loro vissuto.