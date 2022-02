Al lavoro dall'alba per rendere più sicuro il territorio

Un esercito di volontari impegnato fin dall'alba di oggi per ripulire aree verdi e torrente allo scopo di rendere più sicuro il territorio. I gruppi di Protezione civile di Olginate (capofila) Valgreghentino, Garlate, Dervio e i colleghi della Comunità montana Valle San Martino, stanno effettuando in queste ore un’esercitazione intercomunale sul torrente Greghentino nell’ambito del programma provinciale "Fiumi Sicuri" per la prevenzione del rischio idrogeologico.

L'intervento (nelle foto) ha preso il via alle ore 7.30 di sabato 19 febbraio con ritrovo presso la sede operativa del GCVPC di Valgreghentino e terminerà alle 17 dopo lavori di pulizia, messa in sicurezza, briefing ed esercitazioni pratiche.

Come illustrato da Pietro Valsecchi, coordinatore del Gruppo di Protezione civile di Olginate, i siti d’intervento si trovano tra i comuni di Olginate e Valgreghentino, si raggiungono percorrendo le strade pubbliche di via Kennedy in direzione monte del torrente Greghentino, via Concordia e strada Alzaia in direzione valle del torrente Greghentino. Lo scenario d'intervento è stato suddiviso in varie zone per evitare interferenze fra le varie squadre all'opera. I partecipanti sono in totale una sessantina.

Questi, in modo più specifico, gli obiettivi dell'intervento: integrazione e collaborazione con diversi gruppi di Protezione Civile; formazione dei volontari; utilizzo in sicurezza delle attrezzature necessarie all’intervento in progetto; pulizia delle sponde del torrente Greghentino per favorire il regolare deflusso delle acque; verifica e controllo delle opere idrauliche presenti sul luogo.