Incontro fra tre presidenti: "Lavoro di squadra per il territorio"

Summit fra tre presidenti per un lavoro sinergico a favore del territorio. Questa mattina il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi ha ricevuto in via Tasso la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio.

Presto un documento unitario da inviare in Regione

Obiettivo dell’incontro la condivisione e la creazione di una sinergia in merito alle principali criticità che riguardano i territori delle 3 Province, sotto diversi aspetti e più in generale in tema di sviluppo territoriale. I 3 enti elaboreranno un documento unitario che verrà inviato a Regione Lombardia per porre in evidenza alcune questioni oltre che per sancire l’avvio di un percorso di stretta collaborazione.

Gandolfi: "Mobilità, economia e ambiente tra le priorità"

“Abbiamo inaugurato un nuovo metodo di lavoro, che consiste nel guardare oltre i nostri confini e adottare una visione strategica su temi come la mobilità, lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale - commenta il presidente Gandolfi - sono certo che sia la direzione giusta per imprimere una svolta agli annosi problemi che affliggono il nostro territorio e per arrivare a soluzioni efficaci".

Hofmann: "Collaboriamo per avere più forza"

"Sono più che mai convinta - dichiara Alessandra Hofmann - che la collaborazione tra Enti sia irrinunciabile, sia per affrontare le questioni con una visione più ampia sia per avere più forza e maggiori competenze per trovare soluzioni ai problemi o mettere a punto nuovi progetti".

Santambrogio: "Il percorso di ripresa parte dai territori"

“Su temi come i grandi snodi viabilistici o la crescita economica ormai i confini provinciali sono divenuti stretti - ha aggiunto aggiunge Luca Santambrogio - Il confronto e il lavoro di squadra sono irrinunciabili e il percorso che inauguriamo oggi è un passo in più anche nel percorso di ripresa, da parte delle Province, del ruolo di coordinamento strategico del territorio che è proprio di questo Ente".