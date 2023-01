Tempestività nei pagamenti e ammontare dei debiti, "La Provincia di Lecco ente virtuoso"

Tempestività nei pagamenti e ammontare dei debiti per l'anno 2022, promossa la Provincia di Lecco. Il decreto legislativo 33 del 2013 dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino trimestralmente nella sezione Amministrazione trasparente l’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

L’indicatore è espresso in giorni e il valore con segno negativo mostra i casi in cui l’ente ha effettuato i propri pagamenti mediamente in anticipo rispetto ai tempi di scadenza delle fatture. L’indicatore di tempestività dei pagamenti della Provincia di Lecco - elaborato sulla base della metodologia indicata dalla normativa in materia che comprende anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, risulta essere per il 2022 di -17,05 giorni rispetto alla scadenza delle fatture. Un dato che Villa Locatelli valuta in modo decisamente positivo.

L’indicatore è calcolato come "la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

Il decreto legislativo 97/2016 introduce l’obbligo di pubblicare anche l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici con cadenza annuale. Per il 2022, in base alle estrazioni e alle analisi di tutti i soggetti che vantano crediti, inclusi singoli professionisti, l’ammontare complessivo dei debiti è pari a 0. "Questi dati - commenta il Consigliere provinciale delegato al Bilancio Davide Ielardi - certificano come la Provincia di Lecco sia un ente virtuoso, serio, affidabile e credibile nei confronti di imprese, fornitori e professionisti. Questo risultato premia il lavoro quotidiano dei nostri uffici, sempre attenti alle varie scadenze e rispettosi dei soggetti che si interfacciano con il nostro ente”.