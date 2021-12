Servizio civile: domande entro un mese per il progetto green targato Lecco

Scadrà alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio il termine per presentare la domanda come volontario in iniziative di Servizio civile. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno pubblicato infatti il bando per la selezione di 56.205 volontari per progetti italiani ed europei. La Provincia di Lecco, nella cornice del programma di intervento in co-partenariato con l’ente Parco Nord Milano "Il Green New Deal dei giovani nell’area di intervento Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana", attuerà 1 progetto con il coinvolgimento di 12 volontari.

Si tratta del Progetto Comunità resiliente: territorio, il rispetto dell’ambiente e attività di protezione civile - Parco Monte Barro: ripartenza rilanciata. Sedi e volontari: Provincia di Lecco (Protezione civile) 3, Parco Monte Barro 5, Comuni di Barzio 1, Moggio 1, Pasturo 1, Primaluna 1. Partner: Morganti spa di Civate, Società cooperativa sociale Eliante onlus di Milano, Studio Pteryx di Basiano (Milano), Wwf Lecco for a living planet, Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

Come candidarsi

Il programma di intervento risponde ad alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e prevede la misura “aggiuntiva” del periodo di tutoraggio. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line - Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone o dall’homepage dal sito www.provincia.lecco.it attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Ai giovani selezionati che saranno avviati al servizio civile sarà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro. Nella sezione Per gli operatori volontari del sito www.politichegiovanili.gov.it sono consultabili le informazioni relative al bando e alla presentazione della domanda.

Contatti e informazioni

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà orientarli meglio tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. All’indirizzo www.provincia.lecco.it/elemento-amministrazione/servizio-civile-universal/ sono riportate le informazioni specifiche relative ai progetti della Provincia di Lecco. Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco, Direzione organizzativa II Organizzazione risorse umane, Servizio civile universale, telefono 0341 295332, e-mail servizio.civile@provincia.lecco.it.