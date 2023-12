Fondi per il Centro Farmaceutico di Valmadrera. Nella seduta di lunedì 18 dicembre è stata approvata la delibera della Giunta comunale con la quale è stato riconosciuto all'Associazione Gruppo Farmaceutico Missionario un contributo straordinario pari a 3mila euro, oltre IVA, per l’attuazione dell’intervento di pulizia, taglio piante, rami secchi e vegetazione varia lungo il torrente Inferno nella zona che va da circa metà di via della Pace sino al ponte di via Concordia.

“Grazie all'attività dell'Associazione, che anche in passato ha effettuato analoghi interventi nell’ambito ambientale in collaborazione con il Comune, sarà possibile aumentare la sicurezza degli ambiti territoriali percorsi dai torrenti del reticolo idrico minore”, spiega l'amministrazione comunale valmadrerese a margine della delibera.