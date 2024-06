La provincia di Lecco è a misura di bambino, ma non è amica dei giovani

Lecco è una provincia a prova di bambini ma non di giovani, mentre si 'salva' per gli anziani. A tracciare questo quadro è l'indagine sulla Qualità della vita 2023 effettuata dal quotidiano Il Sole 24 ore e indirizzata su tre fasce di età: bambini, giovani e anziani.

Come specifica lo stesso quotidiano, "le classifiche misurano le 'risposte' dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute".

Bambini

Lecco, da questa indagine, esce decisamente bene: il nostro territorio è infatti al 6° posto per la sezione 'Bambini' con un punteggio di 500,8. Due le eccellenze specifiche per la nostra provincia: l'alfabetizzazione dei bambini e il coinvolgimento sportivo dei più piccoli.

Quali sono i parametri presi in considerazione? Spazio abitativo (60° posto), Pediatri (62°), Competenza numerica non adeguata (2°), Competenza alfabetica non adeguata (1°), Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia (50°), Edifici scolastici con palestra (18°), Giardini scolastici (84°), Verde attrezzato (67°), Indice sport e bambini (1°), Progetti Pnrr per l'istruzione (95°), Delitti denunciati a danni di minori (33°), Spesa sociale per famiglie e minori (14°).

La top ten generale della sezione 'Bambini' è la seguente: 1. Sondrio, 2. Ravenna, 3. Trieste, 4. Gorizia, 5. Udine, 6. Lecco, 7. Aosta, 8. Padova, 9. Siena, 10. Trento.

Giovani

La migliore provincia è Gorizia, seguita da Ravenna e Forlì-Cesena. Seguono fra le prime 10 Ferrara, Cremona, Bolzano, Piacenza, Vercelli, Verbano Cusio-Ossola, Belluno.

Lecco è al 31° posto in questa graduatoria parziale, senza campi in cui riesca a eccellere in maniera particolare, se non per il basso tasso di disoccupazione giovanile. La nostra non sembra invece una provincia tagliata su misura del divertimento giovanile.

La 'pagella': Residenti giovani (45° posto), Quoziente di nuzialità (22°), Età media al parto (81°), Canone di locazione (61°), Laureati (15°), Imprenditorialità giovanile (39°), Disoccupazione giovanile (9°), Trasformazioni a tempo indeterminato 42°), Bar e discoteche (101°), Concerti (97°), Aree sportive (43°), Amministratori comunali under 40 (48°).

Anziani

La top ten: 1. Trento, 2. Como, 3. Cremona, 4. Bolzano, 5. Treviso, 6. Vicenza, 7. Parma, 8. Padova, 9. Lodi, 10. Verona.

Lecco, in questo settore, è al 18° posto in Italia. Buonissima - e confortante - la posizione a ridosso del podio per quanto concerne la speranza di vita sui 65 anni. Meno buono è invece il basso numero di infermieri a disposizione.

I parametri presi in considerazione per stilare la classifica: Speranza di vita a 65 anni (4° posto), Partecipazione civile (53°), Utenti dei servizi sociali comunali (26°), Consumo di farmaci per malattie croniche (20°), Consumo di farmaci per depressione (27°), Posti letto nelle Rsa (25°), Geriatri (76°), Infermieri (non pediatrici) (94°), Orti urbani (25°), Biblioteche (25°), Esposti per inquinamento acustico (82°), Persone sole (35°).