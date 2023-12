Qualità della vita: Lecco perde terreno. Pochissimi medici, si spaccia "poco"

Passetto indietro per Lecco nella classifica sulla qualità della vita. "Il Sole 24 Ore", come di consueto, ha tracciato l'annuale punto sulla qualità della vita in Italia. La provincia di Lecco passa dal 32° al 38° posto generale, sei posti più sotto rispetto al 2022 ma in miglioramento dal punto di vista del punteggio "esploso" (545,75 punti contro i 538,24 del 2022). L'annuale ricerca del quotidiano economico nel 2019 è passata da 42 indicatori a 90. Podio conquistato da Udine, Bologna e Trento, come sempre ai piani più alti della graduatoria.

Fissati i due estremi: il capoluogo manzoniano eccelle alla voce "Reati legati agli stupefacenti" (1° posto), ma è quasi ultimo per "Medici di medicina generale" (106° posto), seguendo così l'allarme lanciato negli ultimi anni da tutti i professionisti del settore.

Qualità della vita a Lecco: gli indicatori

In particolare, Lecco e provincia (popolazione: 332.043 persone, 2023, dati Istat) ottengono 545,75 punti totali (nel 2022 furono 538,24, nel 2021 512,9, nel 2020 513,1, nel 2019 523,9, nel 2018 545,8, nel 2017 497), così suddivisi: 16° posto per la voce "ricchezza e consumi" (-7 posizioni), 25° posto per "giustizia e sicurezza" (-10 posizioni), 47° posto per "demografia e società" (-7 posizioni), 45° posto per "affari e lavoro" (uguale al 2022), 55° posto per "ambiente e servizi" (+13 posizioni) e 72° posto per "cultura e tempo libero" (-20 posizioni).

Qualità della vita a Lecco: il riassunto