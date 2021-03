Vacanze di Pasqua in Europa: mini-quarantena e tampone obbligatorio

Il Ministro della Salute firma un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena oggi come oggi è già prevista per tutti i Paesi extra europei

Una mini-quarantena: il Ministro della Salute firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena oggi come oggi è già prevista per tutti i Paesi extra europei.

Una quarantena ridotta che secondo qualcuno avrebbe anche l'effetto indiretto di scoraggiare chi aveva in mente un weekend lungo in occasione delle vacanze pasquali all'estero. Essenziale in questa complicata fase dell'epidemia in Italia evitare contagi al rientro.

Negli scorsi giorni non sono mancate le polemiche legate alla possibilità, per i cittadini italiani, di viaggiare solo all’estero per turismo (misura "classista" come poche, ha notato qualcuno), mentre in mezza Italia non si può nemmeno uscire dal proprio Comune. In tutta Italia non si potrà uscire dai confini comunali - a parte le solite motivazioni salute, necessità, lavoro - durante la lunga zona rossa pasquale. Quindi chi volesse fare - ad esempio - il weekend lungo alle Baleari per le vacanze di Pasqua (magari proprio con quei genitori o fratelli con cui a casa in Italia gli è vietato in molti casi persino pranzare insieme) deve sapere che al ritorno lo attende la quarantena ridotta con conseguente tampone obbligatorio.

Secondo il decreto-legge in vigore dal 15 marzo - che non apporta novità rispetto a quanto stabilito dal Dpcm 2 marzo 2021 - e fino al 6 aprile 2021 si può viaggiare in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira ), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Alcuni Paesi possono prevedere restrizioni all’ingresso. Conviene consultare sempre la scheda del Paese che ci interessa sul portale del Ministero degli Affari Esteri, ViaggiareSicuri (www.viaggiaresicuri.it).